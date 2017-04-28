Газета: оптимизм правительства поднимет налоговую нагрузку до небывалого уровня

На состоявшемся в четверг заседании правительство одобрило стратегию бюджета на 2018-2021 гг, одной из основных целей которой, по словам премьер-министра Юри Ратаса, является экономический рост, во имя ускорения которого правительство готово потратить больше, чем получит в результате налоговых сборов, пишет Eesti Päevaleht.

Как Банк Эстонии, так и созданный специально для оценки бюджетной политики совет по бюджету предупреждал правительство, что для негативного бюджета сейчас не время. По мнению экспертов совета, неразумно стимулировать экономику именно сейчас, в период высокой занятности, роста зарплат и ускорения экономического роста. Cовет предупредил и о последствиях ослабления бюджетной политики, но правительство придерживается на этот счет иного мнения.

”В чем у нас действительно наблюдаются с советом разногласия, так это в том, что, по нашему мнению, на данный момент потенциал роста экономики Эстонии больше того, что мы видим, — сказал Ратас. — Сможет ли рост быть больше нынешнего? Действующее правительство сказало, что сможет. Мы считаем, что этого можно будет достичь с помощью необходимых структурных преобразований в предпринимательской среде и дополнительных инвестиций”.

”В ситуации, когда экономика растет медленнее, чем могла бы, государство за счет европейских денег и профицита предыдущих лет совершит ряд направленных на поддержку экономического роста инвестиций”, — значится в стратегии.

Так, правительство в течение следующих лет намерено инвестировать, например, более 200 млн евро в Rail Baltic, 535 млн евро в дороги, 40 млн в реконструкцию Горхолла, 33 млн евро на школу прекрасных искусств.

В связи с обещанием поднять необлагаемый налогом минимум до 500 евро правительству придется покрывать расходы за счет остальных налогов (поднятие акцизов, в том числе на пиво на 70%; налог на подслащенные напитки; плата за использование дорог грузовыми автомобилями, и другие направленные, в основном, на предпринимателей, налоги), что на самом деле увеличит общее налоговое бремя. В связи с этим налоговая нагрузка в стране по отношению к ВВП поднимется на небывалый уровень — почти 36%.

Graafik: Toom Tragel

Совет обратил внимание и на тот факт, что количество запланированных налоговых изменений и их сложность могут стать причиной ошибок в прогнозе и увеличить риск излишнего оптимизма.