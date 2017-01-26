Газета: налоговый долг Tere увеличивается несмотря на отстранение Оливера Крууда

Молочное предприятие Tere увеличило производство, но в то же время быстро растет и нерассроченный налоговый долг.

По состоянию на 25 января налоговый долг Tere Налогово-таможенному департаменту составлял 2 млн евро, из них 788 000 евро рассрочены и включены в график выплат, пишет Eesti Päevaleht. Когда Ärileht писал о положении дел Tere 24 ноября, нерассроченный долг предприятия увеличился до 1,9 млн евро. В конце октября 2016 года нерассроченный долг достигал всего 1,2 млн евро.

Когда банкротный администратор владеющей Tere фирмы Elveda, присяжный адвокат Майре Арм сняла с должности руководителя Tere Оливера Крууда и заменила его бывшим руководителем Danske Bank Айваром Рехе, назначив ему, по сведениям Ärileht, месячную зарплату больше 10 000 евро, это было сделано прежде всего для улучшения положения дел и восстановления благонадежности Tere.

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Больше молока

Рехе говорит Ärileht, что в ноябре молочное предприятие каждый день принимало 100 тонн молока, а сейчас — 150-170 тонн. "Вдобавок к имеющимся производителям молока мы заключили с одним новым производителем с этого года еще один договор о поставке. Мы стали в чуть большем объеме производить сухое молоко для наших немецких партнеров. Туда идет за раз в среднем 20-40 тонн сухого молока. Поэтому нам и нужно больше молока", — пояснил он.

Рехе хвалит работников Tere, у которых 5-10 лет (у некоторых и больше) опыта поддержания работы предприятия. "Это очень усердные и преданные люди. Также в обоих цехах очень компетентные люди. Текучки кадров практически нет. Моя работа, вместо того чтобы ходить на предприятия, прежде всего восстановить благонадежность предприятия перед поставщиками, и кажется, что к настоящему времени мы смогли достичь взаимопонимания. За последние месяцы Tere добилось надежности поставки и сохранило ее — все поставлявшие предприятию молоко в 2016 году объединения продолжат согласно договору и в 2017 году. Также полностью обеспечена поставка упаковочных материалов в соответствии с потребностями производства", — сказал Рехе.

Если Tere в предналоговой прибыли, то почему долг предприятия по государственным налогам все-таки постоянно растет? Вместо ноябрьского долга в 1,9 млн, нерассроченный долг Tere, согласно открытой базе данных налоговых должников, по состоянию на 25 января составляет уже 2 млн евро.

Налоги заплачены

"Из выручки текущей экономической деятельности Tere заплатило в январе этого года все государственные налоги в полном объеме. Вдобавок заплачены и рассроченные налоги согласно зафиксированному с банкротным управляющим более долгосрочному графику. Названный налоговый долг Tere возник у предприятия по большей части до вступления в должность нынешнего правления и совета. Здесь напомню, что, согласно утвержденному плану санации 2016 года, налоговый долг Tere вместе с интрессом составляет в общей сложности 1 152 574 евро", — пояснил Рехе.

Ärileht спросил у Налогово-таможенного департамента, не оставляет ли предприятие, которое не платит государственные налоги, в том числе социальный налог, своих работников без медицинской страховки. "Если предприятие представляет налоговому департаменту декларации о подоходном и социальном налоге, но не платит налоги на их основании, то на декларацию о доходах или медицинское страхование человека это никак не влияет. Востребование налога — наша задача", — пояснил пресс-секретарь налогового департамента Райнер Лауритс.