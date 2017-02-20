Газета: министр Урве Пало бесцеремонно вмешалась в выборы нового главы Omniva

На прошлой неделе результаты выборов председателя правления государственной фирмы Omniva (бывшая Eesti Post) стали полной неожиданностью как для работников фирмы, так и для общественности. Согласно некоторым данным, за решением совета предприятия о смене Ааво Кярмаса (который также прошел в финальный этап конкурса) на Йоона Салувеэра стоит министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, которая якобы пригрозила совету в случае ”неповиновения” его роспуском, пишет Eesti Päevaleht.

Пало свою причастность к решению совета отрицает. Она сказала лишь, что перед принятием решения встретилась с обоими кандидатами, но совет в своем решении полностью свободен. Также она отметила, что признает и поддерживает принятое советом решение.

Тем не менее, по данным издания, совет поддерживал именно кандидатуру Кярмаса. На это указывает и тот факт, что в ноябре прошлого года совет предложил ему продолжить в качестве руководителя, но занявшая чуть позже министерское кресло Пало порекомендовала совету объявить конкурс.

Читать еще

По словам пожелавшего остаться анонимным источника, у Кярмаса и Пало уже давно возникали разногласия относительно стиля руководства Omniva: ”Один — бизнесмен, который строит международное предприятие. Другой — соцдем, для которого доход предприятия не так важен”.

Говоря о смене Кярмаса, председатель совета Мерике Сакс и сама Пало приводят в качестве главного аргумента то, что он уже слишком долго — 10 лет- занимает данную должность. ”Если человек слишком долго работает на предприятии руководителем, то совету приходится прилагать максимальные усилия, чтобы фирма не сосредотачивалась вокруг чересчур ”вжившегося” в нее руководителя”, — отметила министр и добавила, что для совершения экономического скачка ”необходимы новое дыхание и новая энергия”.

О чем именно говорит Пало, не совсем понятно, поскольку в прошлом году оборот Omniva увеличился на 27% до 96 млн евро. Коммерческая прибыль осталась на уровне 2015 года и составила 1,4 млн евро. Чистая прибыль уменьшилась с 1,4 млн евро до 1,2 млн евро, в основном за счет расширения в направлении Китая (именно на развитие этого направления делает упор Кярмас). Пало же считает приоритетом доступность услуг во всех уголках Эстонии, а именно это уже долгое время является для предприятия самой невыгодной частью бизнеса.

”Я выдвинул свою кандидатуру на равных с другими условиях. Я не заметил ни одного признака того, что меня на этом конкурсе не хотят. Безусловно, я полон желания вести бизнес Omniva. Меня поддержали многие внутри фирмы, и, как я уже говорил ранее, я являюсь фанатом предприятия”, — сказал Кярмас, комментируя ситуацию.