Газета: Латвия рискует превратиться в свалку

В латвийской системе утилизации отходов нужны радикальные перемены. С 2030 года в странах ЕС можно будет захоронять только 5% отходов — столько, сколько остается после сжигания мусора, не подлежащего переработке. Как пишет Diena, Латвия и так неспособна справиться со своим мусором, да еще ежегодно в страну импортируются сотни тысяч тонн отходов, к тому же опасных.

Это происходит потому, что внутри ЕС ограничений для этого потока нет, а в Латвии от мусора можно избавиться очень просто, так как налог на природные ресурсы здесь меньше. После того, как частично сгорела нелегальная свалка в Юрмале, территория была приведена в порядок на государственные деньги. Работы выполнило предприятие Clean R.

Другим латвийским переработчикам именно эти пластмассовые отходы предлагались уже три года назад, в том числе предприятиям группы Eco Baltia. Как рассказал директор Eco Baltia vide Янис Айзбалтс, на самом деле это были несортированные отходы, и после того, как желающих не нашлось, 20 тыс. тонн были разбросаны "по углам" в Сейском крае, Елгаве, Олайне и больше всего в Юрмале.

Почему ни одно учреждение этого не заметило? Айзбалтс полагает, что шведы заплатили какой-то мелкой фирме полмиллиона, и это стало чистой прибылью. "Это процесс, в котором фигурируют большие деньги — хватает и административной комиссии, и инспекторам по окружающей среде".