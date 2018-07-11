11.07.2018, 09:00

Газета: Китай шокирован новыми пошлинами США

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Gazeta.ru
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Фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Китай шокирован решением американских властей ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму в $200 млрд. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министерства коммерции КНР.

Ранее США объявили, что вводят новые пошлины на китайские товары, которые стали ”ответом” на ответные пошлины Пекина.

”Китайская сторона шокирована действиями США. Чтобы защитить ключевые интересы нашей страны и фундаментальные интересы народа, китайское правительство, как и всегда, примет необходимые ответные меры”, — говорится в комментарии.

Минкоммерции КНР также назвало решение Вашингтона о новых пошлинах неприемлемым. Там пообещали, что оспорят их во Всемирной торговой организации.

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