Газета: Еврокомиссия решила предложить ”Газпрому” поделиться ”Северным потоком”

В проекте мандата Еврокомиссии есть положение о том, что «Северный поток — 2» подпадает под действие Третьего энергопакета ЕС. Это означает, что к нему кроме «Газпрома» должны получить доступ независимые поставщики газа, узнали «Ведомости».

Подводная часть второй ветки газопровода ”Северный поток” подпадает под действие Третьего энергопакета, говорится в проекте мандата Европейской комиссии, пишет газета ”Ведомости” со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Это положение подразумевает, что к ”Северному потоку — 2” должен быть обеспечен приемлемый доступ третьих сторон, кроме ”Газпрома”. Собеседник издания, знакомый с ситуацией пояснил, что в этом качестве могут выступить другие российские производители газа. ”Это может быть прямой доступ к трубопроводу независимых поставщиков. Или их возможность продавать газ европейским потребителям на территории России. Кто обеспечит транспортировку, значения не имеет”, — объяснил представитель минэнерго одной из стран ЕС.

Собеседник газеты также рассказал, что за принятое решение выступали Португалия и страны Восточной Европы, а у Германии и Франции ”были возражения”.

В феврале 2017 года в заключении генерального директората по энергетике Еврокомиссии говорилось, что газопровод ”Северный поток-2”, в том числе и его морская часть, подпадает под требования законодательства Европейского союза и должен соответствовать нормам так называемого Третьего энергопакета. ”Исходя из посылки, что энергетические законы ЕС должны применяться к участкам ”Северного потока-2”, которые окажутся в территориальной юрисдикции ЕС, может быть сделан вывод, что требования о разделе прав собственности, регулировании тарифов и доступе третьих сторон не будут выполнены без внесения изменений в проект”, — говорилось в документе.​

При этом официальный представитель ”Газпрома” Сергей Куприянов заявлял РБК, что ”Северный поток-2” не подпадет под действие Третьего энергопакета, потому что пройдет по дну моря, а наземной части у него не будет. Об этом же ранее заявлял постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. ”Третий энергопакет к ”Северному потоку-2” неприменим априори. Речь идет о газопроводе, который начинается за пределами ЕС и оканчивается в некоей точке ”икс” на территории ЕС… ”Северный поток-2” упирается в территорию Германии, где ”ничего уже строить не надо, инфраструктура есть”, — пояснял он.

14 июня, сенат США одобрил законопроект, расширяющий санкции против России. В частности, он дает президенту США право вводить санкции в отношении тех компаний, которые инвестировали от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставили для этих целей оборудование, в том числе в лизинг, технологии и услуги. В законопроекте о дополнительных санкциях есть отдельный параграф про ”Северный поток-2”. В нем сказано, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта ”из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине”. Также США намерены помогать Украине и своим союзникам и партнерам в Европе ”снижать зависимость от российских энергоресурсов, особенно природного газа, который используется правительством России в качестве оружия, чтобы запугивать другие страны и влиять на них”.

Европейские политики уже раскритиковали новые санкции США. ”Предлагаемые ограничения угрожают позициям немецких и австрийских компаний на американском рынке в том случае, если они продолжат участвовать в совместных проектах с Россией наподобие ”Северного потока-2”, — говорилось в совместном заявлении главы внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмара Габриэля и канцлера Австрии Кристиана Керна.

Строительство ”Северного потока — 2” должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019 года. Суммарная мощность двух ниток газопровода, которые пройдут с российского побережья по дну Балтийского моря до Германии, должна составить 55 млрд куб. м газа в год. Ранее ”Газпром” сообщил о том, что пять европейских компаний предоставят почти €5 млрд на ”Северный поток — 2”. Речь шла о компаниях Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall.