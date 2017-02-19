Гарантированный доход для всех граждан: польза или вред?

В нескольких странах мира планируется провести ряд экспериментов, цель которых — выяснить, что произойдет с обществом в случае введения минимального гарантированного дохода для всех граждан. Некоторые полагают, что эта революционная идея способна полностью изменить наше отношение к работе, пишет корреспондент BBC Future.

В январе 2017 года в Финляндии начался революционный экономический эксперимент. Правительство страны в течение двух лет будет ежемесячно выплачивать двум тысячам человек гарантированный минимальный доход в размере 560 евро (600 долларов).

Участники, выбранные случайным образом из числа сидящих на пособии по безработице, будут получать эту сумму даже в том случае, если найдут работу.

Финский проект является крупнейшим из экспериментов подобного рода, цель которых — узнать, что произойдет, если у каждого гражданина страны будет гарантированный источник стабильных денежных поступлений.

Эта социальная концепция известна под названием "безусловный базовый доход".

"Мы рассчитываем, что базовый доход обеспечит участникам уверенность в их финансовой стабильности и даст им возможность лучше планировать свою жизнь", — говорит Марьюкка Турунен, представительница финского бюро социального обеспечения KELA, которое проводит данный эксперимент.

Концепция кажется довольно простой, но на самом деле она революционна.

Далеко не всем по душе идея государства, раздающего деньги направо и налево просто так. А кое-кто беспокоится, что при наличии у каждого гарантированного дохода будет невозможно найти кандидатов на общественно необходимые, но непопулярные виды работ.

Тем не менее идея безусловного базового дохода набирает популярность по всему миру, от Кремниевой долины до Индии.

Идея из 1960-х годов

Сейчас, после мирового финансового кризиса 2008 года многие видят в гарантированном доходе оптимальный способ реформирования систем социального обеспечения, которые в нынешней форме уже не способны справляться с нагрузкой, а также ответ на серьезные экономические трудности, с которыми столкнулось большинство стран мира.

Концепция гарантированного дохода появилась не вчера. В конце 1960-х годов американский президент Ричард Никсон впервые опробовал ее на практике, и эксперимент оказался успешным. Никсон рассматривал базовый доход в качестве эффективного инструмента реформирования системы социального обеспечения. Правда, до полномасштабного внедрения концепции дело не дошло — воспротивились республиканцы.

Влиятельные экономисты прошлого века Милтон Фридман и Фридрих фон Хайек полагали, что гарантированный доход в той или иной форме является наилучшим способом побороть бедность.

В книге "Право, законодательство и свобода" Фон Хайек описывает его как источник экономической свободы для всех граждан: "Гарантирование определенного минимального дохода для каждого, своего рода планки, ниже которой никто не может опуститься даже в случае невозможности обеспечить себя, представляется не только абсолютно законной формой защиты от рисков, одинаково стоящих перед всеми, но и обязательным элементом Большого общества, в котором личность больше не будет предъявлять запросов к определенной небольшой группе людей, к которой она принадлежит".

В условиях роста финансового и политического давления на системы социального обеспечения некоторые полагают, что введение безусловного базового дохода станет логичным решением проблемы.

Это действительно может оказаться более экономичным решением, чем существующие механизмы соцобеспечения, в основном за счет того, что его дешевле обеспечивать и контролировать.

Однако основная причина, по которой многие возвращаются к концепции базового дохода сегодня, заключается в том, что в ней видят способ оградить рядовых граждан от глобальных экономических потрясений.

Мир до сих пор не оправился от последствий финансового кризиса 2008 года. Кроме того, растет беспокойство по поводу автоматизации труда — роботы и искусственный интеллект грозят лишить многих людей работы. Базовый доход мог бы дать гражданам возможность пересмотреть свое место на обновленном рынке труда.

"Мы надеемся, что участники нашего проекта займутся поисками работы на условиях неполной занятости или откроют собственный бизнес", — говорит Турунен.

По некоторым свидетельствам, такой результат возможен. В 1968 году Никсон распорядился о проведении эксперимента, в рамках которого 8500 участников получали гарантированный годовой доход примерно в 1600 долларов в расчете на семью из четырех человек (что примерно в нынешних деньгах составляло бы 10 тысяч долларов).

Эти "бесплатные деньги" практически не повлияли на занятость участников: те из них, кто стал работать меньше, тратили освободившееся время на другие общественно значимые занятия.

По словам нидерландского историка Рутгера Брегмана, сторонника введения базового дохода и автора книги "Утопия для реалистов", эксперимент Никсона оказал большое влияние на участников: "Одна женщина, мать, получила ученую степень по психологии и устроилась на должность исследователя. Другая пошла на курсы актерского мастерства, а ее муж начал сочинять музыку".

Вторая женщина рассказала исследователям, что они с мужем реализовались в искусстве. Ученые также пришли к выводу, что молодежь, которой не приходилось зарабатывать себе на жизнь, в основном тратила больше времени на учебу.

Похожий эксперимент провели в Канаде в 1970-х годах: 30% населения городка Дафин в провинции Манитоба получили 15 000 долларов на человека.

Анализ результатов, проведенный в 2011 году экономистом из Университета Манитобы Ивлин Форгет, показал, что среди детей, принимавших участие в эксперименте, увеличилось число тех, кто окончил среднюю школу, а количество случаев госпитализации среди участников сократилось на 8,5%.

Уровень занятости среди взрослых участников при этом не претерпел никаких изменений.

Несмотря на успех этих проектов, политические изменения в США и Канаде не позволили им вылиться в более масштабные программы.

Возможно ли подобное сегодня?

Эксперименты, подобные финскому, собираются провести в канадской провинции Онтарио, в калифорнийском Окленде и нидерландском Утрехте. В Шотландии власти двух городов — Глазго и Файф — также объявили о намерении испытать концепцию базового дохода. Идею поддерживают политики в разных странах Европы, в том числе лидер британских лейбористов Джереми Корбин.

Но можно ли ожидать положительных результатов? В Великобритании пособие по безработице получают примерно пять миллионов человек. В 2015 году бюджет системы социального обеспечения страны составлял 258 млрд фунтов стерлингов (320 млрд долларов). Если поделить эту сумму поровну между приблизительно 50 миллионами взрослых граждан, каждый будет получать по 5160 фунтов стерлингов (6400 долларов) в год.

Эта сумма гораздо меньше, чем 13 124 фунтов стерлингов (16 280 долларов) в год, которые можно заработать на постоянной работе с минимальном уровнем зарплаты, устанавливаемым британским правительством.

Многим такой размер безусловного базового дохода покажется слишком скромным. Он даже меньше размера пособия, выплачиваемого сейчас некоторым безработным — того пособия, которое, по замыслу авторов большинства моделей, и призван заменить гарантированный доход.

В Великобритании безработные в возрасте старше 25 лет могут получать до 3800 фунтов стерлингов (4714 долларов) в год в виде пособия на период поиска работы, а также в среднем 4992 фунтов стерлингов (6192 долларов) в год в виде пособия на оплату жилья.

Тем не менее, согласно результатам недавнего опроса, 64% населения Европы и 62% населения Великобритании проголосовали бы за введение базового дохода, если бы им представилась такая возможность.

Впрочем, не всем эта идея по душе. В 2016 году жители Швейцарии проголосовали на референдуме против предложения выплачивать каждому взрослому гражданину по 2500 франков (2418 долларов) в месяц, а несовершеннолетним — четверть этой суммы.

Противники этой идеи ссылались на связанные с ней непозволительно высокие расходы, а также заявляли, что она будет поощрять людей к тому, чтобы бросать работу — особенно низкооплачиваемый, ручной труд.

Кто согласится работать уборщиком или вывозить мусор, если базовый доход позволяет этого не делать?

Однако сторонники базового дохода утверждают, что он способен заставить общество по-новому взглянуть на важность непрестижных видов труда, а также на уровень зарплат тех, кто ими занимается.

Действительно, наличие гарантированного источника дохода, пусть лишь дополнительного, может поменять наше отношение к постулату, гласящему, что только работающие люди являются полноценными членами общества.

Концепция занятости является центральной для современного общества. Работа рассматривается как неотъемлемая часть самоидентификации человека. Однако неоплачиваемый производительный труд — волонтерство, ведение домашнего хозяйства и уход за иждивенцами — остается недооцененным.

Годфри Моус, гражданский активист и заместитель секретаря мельбурнского отделения Национального профсоюза работников Австралии, утверждает, что введение базового дохода коренным образом переменило бы наше отношение к труду.

В статье, опубликованной британской The Guardian в 2013 году, он пишет: "Представьте себе, сколько высвободится творческой энергии, какой всплеск инноваций и предпринимательства произойдет, если каждому гражданину будет гарантирован определенный уровень жизни. Люди смогут открывать социальные предприятия и кооперативы, заниматься малым бизнесом без боязни потерять средства к существованию".

Существует даже мнение, что наличие гарантированного дохода может положительно повлиять на положение людей, работающих в штате.

Если человек не вынужден хвататься за первое подвернувшееся предложение, он может требовать более высокой зарплаты и более достойных условий труда.

Впрочем, у концепции есть и критики. Дмитрий Кляйнер, автор "Манифеста телекоммуниста", возражает, что введение гарантированного дохода может подстегнуть инфляцию, поскольку люди начнут тратить больше денег.

Есть также опасения, что эксперименты, ограниченные во времени, не способны отразить подлинные социальные изменения, к которым может привести введение базового дохода на постоянной основе.

Не исключено, что участники подобных проектов используют освободившееся время для учебы или обучения новой профессии именно потому, что по окончании эксперимента им вновь придется искать работу.

Кроме того, выбор участников из числа людей, сидящих на пособии, не показателен, поскольку не дает представления о том, что может произойти, если гарантированный доход будет гарантирован всем. Оценить влияние концепции базового дохода на наши представления о занятости можно будет лишь в случае ее повсеместного внедрения.

В то же время финский эксперимент критикуют за скромный размер выплат. В Финляндии с ее высоким уровнем жизни тех 560 евро в месяц, что получают участники, надолго не хватит.

Несмотря на вышесказанное, как сторонники, так и противники идеи будут пристально наблюдать за финским проектом и за другими подобными экспериментами, с целью выяснить, к чему может привести наличие источника небольшого гарантированного дохода.

Не исключено, что занятости в ее нынешней форме скоро придет конец.