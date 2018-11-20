20.11.2018, 09:23

G4S выплатил дивиденды в размере шесть миллионов евро

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rus.delfi.ee
EST
6RS28SEP10Z21.jpg
6RS28SEP10Z21.jpgFoto: Rene Suurkaev

G4S International Holdings Limited принял решение вывести из эстонского филиала охранного концерна дивиденды на сумму шесть миллионов евро. Эстонские предприятия концерна заплатили с них в общей сложности 1,5 миллиона евро подоходного налога.

G4S Eesti AS — один из крупнейших работодателей и плательщиков налогов на рабочую силу среди акционерных обществ Эстонии. По данным Налогово-таможенного департамента, за первые три квартала этого года предприятие, насчитывающее 2400 работников, заплатило почти 11 миллионов евро в виде налогов на рабочую силу и около 18 миллионов евро — в виде прочих государственных налогов.

В 2017 году доход от продаж G4S Eesti составил 58 миллионов, а предпринимательская прибыль — 1,38 миллиона евро. Согласно данным Эстонского союза охранных предприятий, G4S Eesti AS принадлежит 37 процентов охранного рынка Эстонии.

Основная сфера деятельности международного концерна G4S — оказание охранных услуг. В 2017 году валовой оборот концерна составил 7,4 миллиарда фунтов стерлингов. В дочерних фирмах G4S более чем в 90 государствах мира работают в общей сложности более 570 000 человек. Таким образом, G4S — охранное предприятие с самым большим числом работников в мире.

Акции концерна котируются на Лондонской и Копенгагенской фондовых биржах, а также входят в дополнительный список Копенгагенской биржи.

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