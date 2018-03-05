G4S: в прошлом году количество наличных денег в Эстонии выросло

По данным охранного предприятия G4S, также предлагающего услугу перевозки и обработки денег, с оживлением экономики в Эстонии стали больше использоваться наличные. Об этом свидетельствуют объем работы центров наличных денег G4S и увеличение количества денег, проходящих через банкоматы.

Если в 2016 году в центрах наличных денег G4S в Таллинне, Тарту и Йыхви было обработано в общей сложности 9,8 миллиарда евро, то в 2017-м эта сумма выросла на 300 миллионов до 10,1 миллиарда евро.

Прошедшая через банкоматы сумма выросла за год на 400 миллионов евро: с 7 миллиардов до 7,4 миллиарда евро.

G4S занимается выемкой денег, заполнением и охраной всех банкоматов по всей Эстонии. ”Мы следим за заполненностью банкоматов и отправляем инкассаторов загрузить деньги или произвести выемку. Также мы проводим простейшее техобслуживание банкоматов SEB”, — сказал руководитель дивизиона наличных денег G4S Eesti Пеэтер Торим.

”Вопреки распространенному мнению, использование наличных в Эстонии выросло и превысило тот уровень, который был в период пика прошлого экономического роста. Несмотря на то, что в дополнение к платежам наличными и банковской картой постоянно появляются новые способы оплаты, наличные деньги и их доступность по-прежнему очень важны для потребителей и необходимы им”, — объяснил Торим.

”Например, если во время прошлого экономического бума в 2007 году, по данным Банка Эстонии, в местных банкоматах снимали в среднем 324 миллиона евро в месяц, то в прошлом году — уже 333 миллиона евро”, — добавил Торим.

Больше всего наличных в Эстонии используется в самые популярные для отпуска месяцы — июле и августе, — а также перед праздниками в декабре, поскольку уровень потребления в эти периоды возрастает.

Транспортировкой и обработкой наличных денег в G4S занимаются около 200 человек, автомобили инкассаторов проезжают более 3,2 миллиона километров в год. G4S обслуживает примерно 750 банкоматов и 63 банковских отделения по всей Эстонии.