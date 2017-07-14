Функции iPhone 8, которые Apple не успевает доделать к выходу смартфона

Никогда еще последние месяцы перед выходом очередного iPhone не сопровождались таким количеством НЕГАТИВНЫХ слухов. Обычно слухи были довольно положительными — все рассказывали о том, что в смартфоне будет.

Однако на прошлой и в начале этой недели интернет просто захлестнула волна слухов о том, что целый ряд замечательных функций Apple iPhone 8, или iPhone Pro, или iPhone X — как он там будет называться — не будет готов вовремя.

Разумеется, все это только слухи. Но чем ближе мы ко времени традиционной сентябрьской презентации очередного iPhone, тем выше шансы на то, что это вовсе не слухи, а правда. Итак, вот с реализацией чего в iPhone 8 — если верить интернетам — у Apple сейчас проблемы.

Беспроводная зарядка

В минувшие выходные специализирующийся на Apple блоггер Джон Грубер написал, что по имеющейся у него информации функция беспроводной зарядки для iPhone, во-первых, будет продаваться за отдельную денежку, а во-вторых, не будет доступна сразу после начала продаж смартфона.

А во вторник источник Fast Company подтвердил, что беспроводная зарядка является головной болью для Apple. Но проблемы вызывает не аппаратное, а программное обеспечение. Обычно их чуть проще решить в последнюю минуту, нежели проблемы с "железом". Хотя некоторые программные недоработки, как показывает тот факт, что часы Apple Watch до сих пор плохо подходят для фитнеса и спорта, Apple может не решать годами.

Touch ID прямо на экране

Очень многие источники говорят о том, что одной из самых "ударных" функций iPhone 8 будет сканер отпечатков пальцев, встроенный непосредственно в экран смартфона. Однако в последнее время появляются разные слухи о том, что функция не будет готова вовремя.

У Apple еще есть время на то, чтобы доработать технологию. Да и то, что Qualcomm и Vivo недавно анонсировали похожее решение (хотя до его имплементации в смартфонах еще далеко) — внушает определенную надежду на то, что компания успеет. Однако Fast Company пишет, что среди ответственных сотрудников Apple начинает "распространяться паника" в связи с тем, что Touch ID не работает так, как хотелось бы.

3D-сканнер для считывания "головы"

Одна из самых загадочных новых функций — некий 3D-сканер, который будет способен строить модель лица пользователя, а также "помогать" делать лучшие селфи. Говорят, что он позволит разлочивать телефон и вообще его можно будет использовать для авторизации, то есть он заменит сканер отпечатков пальцев или сетчатки глаза.

Но теперь говорят, что функция не работает должным образом и может быть отложена или стать причиной задержки начала продаж iPhone. Проблема, причем, опять программная, а не аппаратная.

OLED-дисплей

Да, даже такая примитивная вещь как экран — и про ту говорят, что она проблемная. Digitimes, в частности, сообщает, что из-за нехватки производственных мощностей к моменту представления следующего iPhone будет готово не более 3-4 млн. трубок, что очень мало для успешного всемирного старта продаж.

Строго говоря, OLED — не такая уж революционная технология и некоторые компании, например, Samsung, годами выпускают огромное количество смартфонов с OLED-дисплеями. Так что сложно поверить в то, что Apple не может найти производственные мощности.

Однако, вполне вероятно, что проблема с OLED-экранами возникла из-за Touch ID, встроенного "в стекло". Вполне возможно, что для создания OLED-экранов для Apple iPhone 8 нужен какой-то особый производственный процесс. И вот из-за его "уникальности" у Apple и возникли проблемы.

Что все эти слухи значат для эстонского пользователя

Если Apple собирается представлять смартфон в сентябре и начинать продажи в конце сентября, то сейчас, в середине июля, производство смартфонов уже должно идти полным ходом. Поэтому обилие слухов о проблемах с практически всеми значимыми функциями iPhone 8 очень настораживают. Да, возможно, что их авторы ошибаются, но… могут ли они все сразу ошибаться?

Если у Apple действительно проблемы, которые способны отложить презентацию iPhone 8 на месяц или даже два, то это значит лишь, что его премьера и продажи стартуют не в сентябре, а в октябре или ноябре.

Однако если глобальных проблем нет, а есть лишь производственные и Apple просто не успевает изготовить к сентябрю достаточно много iPhone, то она поступит всегда, как поступает в таких ситуациях. То есть начнет продажи на самых главных для себя рынках, а остальных заставит ждать пару недель или месяцев. Как все мы прекрасно понимаем, Эстония в число главных для Apple рынков не входит. Значит — придется подождать.