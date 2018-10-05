05.10.2018, 14:30

FT узнала о ”зеркальных сделках” Danske Bank с россиянами на 8,5 млрд евро

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РБК
EST
Danske Bank Eesti filiaal
Danske Bank Eesti filiaalFoto: Priit Simson

В 2013 году крупнейший банк Дании помог россиянам-нерезидентам провести ”зеркальные сделки” на сумму от €6 до €8,5 млрд. Банк не имел информации о конечных участниках операций, потому что обращавшиеся в банк люди были посредниками.

Скандал с масштабным отмыванием денег в Danske Bank, который уже стал причиной перемен в руководстве кредитной организации, привел к раскрытию новых подробностей дела: британская газета The Financial Time выяснила, что банк за год провел ”зеркальные сделки” своих российских клиентов на сумму от €6 до €8,5 млрд. Это следует из внутренней записки Danske Bank, с которой ознакомилось издание.

​Указанная сумма была выведена через датский банк в 2013 году. В документе говорится, что банкиры не знали личностей конечных клиентов. В ходе ”зеркальных сделок” россияне покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали их в иностранной валюте. Газета отмечает, что такие операции хоть и не противоречат закону, но являются ”красным флагом” для прокуроров, расследующих преступления по отмыванию денег.

Внутренняя записка банка показала, что в 2013 году организация заработала €10 млн на ”зеркальных сделках”, в которых использовались российские гособлигации. Именно то, что сделки совершались с государственными бондами, позволяло клиентам совершать международные платежи ”быстрее, дешевле и надежнее”.

”Существует потенциальный репутационный риск, который заключается в том, чтобы оказаться замешанным в содействии отмыванию денег из России. В любом случае это риск, с которым мы сталкиваемся и в других частях наших продуктов для нерезидентов, где естественный валютный поток всегда идет из России. Учитывая высокий доход от совершения таких сделок, прибыль от такого риска очень привлекательна”, — говорится в документе.

Представители Danske Bank отказались от комментариев. Издание подчеркивает, что записка, с которой оно ознакомилось, не датирована. Скандал вокруг банка начался после того, как в СМИ появилась записка, распространенная в октябре 2013 года.

В том докладе говорилось, что сделки проводились с десятью клиентами, которые в свою очередь были посредниками в операции. О конечных адресантах банк не имел никаких данных.

На фоне публикации материала в Financial Times акции Danske Bank упали на 9,39% и достигли минимума за последние четыре года. На 12:02 мск ценные бумаги кредитной организации торговались на уровне 143,7 датской кроны. Минимальным было значение в 10:46 мск — 141,45 датской кроны.

В четверг, 4 октября, Danske сообщил о том, что Минюст США направил ему запрос на предоставление сведений по делу об отмывании денег через его эстонский филиал. Кредитная организация отметила, что намерена сотрудничать с американскими следователями.

В июле этого года основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер направил жалобу в датскую прокуратуру, в которой сообщил о том, что через отделение Danske Bank в Эстонии выводились деньги из российского бюджета. Эта схема была раскрыта скончавшимся в тюрьме ”Матросская тишина” юристом фонда Сергеем Магнитским.

Позднее аналогичная жалоба поступила от Браудера в эстонскую прокуратуру. В ней основатель британского фонда перечислил имена 26 сотрудников, которые, по его данным, были причастны к операциям с российскими деньгами и действовали в рамках организованной преступной группы. Всего, по предварительным данным, из России и ряда постсоветских стран было выведено $30 млрд.​ Изначальный объем сомнительных транзакций за девять лет оценивали в $3,9 млрд.

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