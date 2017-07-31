Франция задумалась о выходе из проекта "Северный поток — 2"

Ситуация вокруг проекта "Северный поток — 2" (Nord Stream 2) — третьей попытки "Газпрома" построить трубопровод в Европу в обход Украины — продолжает накаляться, передает finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

О возможном выходе из проекта заявила французская Engie SA — одна из пяти европейских компаний, финансирующих строительство с европейской стороны.

В случае введения санкций США Engie придется прекратить инвестиции в проект, заявил Bloomberg заместитель генерального директора корпорации Пьер Шарейр.

По его словам, пока Франция соблюдает свои обязательства, обеспечивая 10% средств, необходимых для строительства. Деньги выделяются, несмотря на то, что Engie, как и другие европейские участники проекта, вышла из консорциума Nord Stream 2 в прошлом году после возражений антимонопольного регулятора Польши, оставив "Газпром" единственным акционером зарегистрированной в Швейцарии компании.

Летом "Газпром" получил 1 млрд евро от европейских партнеров, включая Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall. Тем не менее, будущие финансовые трансферты под вопросом, признал Шарейр. "В случае, если санкции будут применены Engie может остановить финансирование проекта, чтобы избежать санкций", — сказал он.