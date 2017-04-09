ФОТОИНСТРУКЦИЯ: Maxima раскрывает ”тайны” своих ценников

По просьбе Delfi в целях облегчения клиентам процесса совершения покупок сеть магазинов Maxima объясняет значение своих ценников.

Обычная цена

Ценник белого цвета означает обычную цену. Указанная не нем дата означает дату обновления цены. Ценник товара местного происхождения сопровожден маркировкой в цветах флага Эстонии.

Maxima

Maxima

Скидки

Скидки недели

Желтый ценник — льготная цена. Может действовать как во всех магазинах, так и в отдельно взятом. Даты обозначают период действия кампании. Кроме того, указана предшествующая кампании обычная цена (за исключением алкоголя).

Maxima

Maxima

Маркировка ”kampaania” означает товар, скидка на который либо опубликована в еженедельном ифнобуклете клиента, либо видна только при посещении магазина.

Maxima

Постоянные скидки

Желтый ценник — льготные цены на товары HOO, то есть на товары, которые исходя из статистики покупок являются среди клиентов наиболее популярными и на основании которых складывается хорошая и дешевая потребительская корзина. В качестве даты указан день последнего обновления цены. Данные цены пересматриваются несколько раз в месяц с целью обеспечения клиентам наиболее выгодной стоимости товаров.

Maxima

Красный ценник — скидка на алкогольные товары HOO.



Maxima

Маркировка HOO — помогает найти товары HOO, то есть самые популярные среди клиентов товары, на которые магазин предлагает постоянно низкую цену, обеспечивая тем самым хорошую и дешевую потребительскую корзину (Hea ja Odav Ostukorv).

Распродажа

Большой желтый ценник — скидка на товар с истекающим сроком реализации. Используется в случае, если товар невозможно разместить отдельно с товарами с заканчивающимся сроком годности.

Maxima

Красная наклейка круглой формы с указанием размера скидки — процент, который вычитается из стоимости товара на кассе. Как правило, используется в случае с товаром из корзины или полки, предназначенных для продукции с истекающим сроком реализации.

Maxima

Maxima

Как перепроверить цены?

Большинство магазинов Maxima оснащены устройствами с изображением яблока, при помощи которых можно проверить стоимость товара по его штрихкоду.