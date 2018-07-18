18.07.2018, 19:05

ФОТО: Жара бросает вызов магазинам: в холодильниках шаром покати, вентиляторы в дефиците

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rus.delfi.ee
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Rimi letid Foto: Kristjan Ats Mägi

Читатели жалуются, что больше не купить ни вентиляторов, ни прохладительных напитков. Delfi Kasulik поинтересовался у торговых сетей, в чем дело.

Согласно полученному Delfi Kasulik сообщению, например, в принадлежащем Coop магазине Laagri Maksimarket была проблема с кондиционером, потому что в магазине было ужасно жарко.

Руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо поясняет, что в магазине в Лаагри необычно жаркая погода действительно ощущалась в торговом зале и этим сейчас занимаются, однако все холодильники работают как следует.

В Prisma опустели полки с вентиляторами. Вентиляторы вчера вечером закончились как в Sikupilli Prisma, так и в Mustakivi Prisma.

По словам руководителя по коммуникации Prisma Пирет Ланкотс, они уже сделали дополнительные заказы и в ближайшие дни новые вентиляторы должны быть на прилавках.

В Rimi, кажется, больше всего проблем с холодными напитками — в Postimaja Rimi в холодильниках с напитками царила полная пустота.

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Специалист по внутренней коммуникации Rimi Хелери Тамме сказала, что при нынешней жаркой погоде, к сожалению, действительно бывает, что охлаждающие напитки холодильники за день пустеют несколько раз, хотя на обычных полках товар имеется. "Из-за большого спроса и затрагивающей весь сектор обслуживания нехватки рабочей силы не всегда успевают так быстро заполнять холодильник, когда он снова пустеет. Также напитки в холодильнике за это время не успевают охладиться. Мы приносим извинения клиентам, которым эта ситуация доставила неудобства", — сказала она.

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