ФОТО: Жара бросает вызов магазинам: в холодильниках шаром покати, вентиляторы в дефиците

В Prisma опустели полки с вентиляторами. Вентиляторы вчера вечером закончились как в Sikupilli Prisma, так и в Mustakivi Prisma.

По словам руководителя по коммуникации Prisma Пирет Ланкотс, они уже сделали дополнительные заказы и в ближайшие дни новые вентиляторы должны быть на прилавках.

В Rimi, кажется, больше всего проблем с холодными напитками — в Postimaja Rimi в холодильниках с напитками царила полная пустота.

Специалист по внутренней коммуникации Rimi Хелери Тамме сказала, что при нынешней жаркой погоде, к сожалению, действительно бывает, что охлаждающие напитки холодильники за день пустеют несколько раз, хотя на обычных полках товар имеется. "Из-за большого спроса и затрагивающей весь сектор обслуживания нехватки рабочей силы не всегда успевают так быстро заполнять холодильник, когда он снова пустеет. Также напитки в холодильнике за это время не успевают охладиться. Мы приносим извинения клиентам, которым эта ситуация доставила неудобства", — сказала она.