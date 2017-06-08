ФОТО: ”Замуровали, демоны!” Банкоматы у ласнамяэской ”Призмы” демонтируют

В начале месяца клиенты банка SEB с удивлением обнаружили, что банкомата возле магазина Prisma на Мустакиви теэ, 17 в Таллинне больше нет.

”Придется идти в Lasnamäe Cenrtum….”, — расстроилась женщина с ребенком, увидев вместо привычного автомата для снятия наличных забетонированную стену.

”Действительно, находящийся возле Lasnamäe Prisma банкомат SEB c 1 июня не работает, — подтвердила пресс-секретарь банка Юлия Пийлманн. — Изменение продиктовано начавшимися ремонтными работами Lasnamäe Prisma, для проведения которых нас попросили перенести банкомат”.

”В качестве альтернативы нам были предложены другие места, но они нам не подошли. Стоит отметить, что недалеко от Lasnamäe Prisma находятся еще шесть банкоматов SEB. Ближайшие располагаются в Tähesaju Selver и Lasnamäe Centrum. Они открыты круглосуточно. Всего в Ласнамяэ у нас 12 банкоматов для снятия и взноса наличных, что довольно много”, — подчеркнула представитель SEB.

Люди пользуются находящимися возле Lasnamäe Prisma банкоматами очень активно. Foto: Hendrik Osula

Пийлманн от имени банка извинилась перед клиентами за возможные неудобства и выразила надежду на то, что у тех не возникнет трудностей с привыканием к находящимся в других местах банкоматам.

Swedbank и Nordea — на очереди



Несмотря на то, что пока ”замурован” только банктомат SEB, находящиеся там же банкоматы Swedbank и Nordea совсем скоро постигнет та же участь.

”Действительно, поскольку в Lasnamäe Prisma начинается ремонт, то банк Nordea, к сожалению, вынужден на время демонтировать находящийся там автомат для выплаты наличных”, — сказала пресс-секретарь Nordea Яна Кучинская.

Специалист по коммуникации Swedbank Кристель Петерсон также подтвердила планы банка по закрытию банкомата. ”Мы хотим, чтобы автомат находился в торговом центре на столько долго, на сколько будут позволять ремонтные работы, — сказала она. — Согласно нынешним планам, демонтаж устройства запланирован на 26 июня. Если условия (например, большое количество строительной пыли) все же не позволят держать банкомат так долго, то может случиться, что мы уберем его раньше”.