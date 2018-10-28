28.10.2018, 19:10

ФОТО: За наличными — с ведром. Банкомат в Ряпина все еще расположен слишком высоко

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rus.delfi.ee
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ФОТО: За наличными — с ведром. Банкомат в Ряпина все еще расположен слишком высоко
Delfi lugeja

Единственный банкомат Swedbank в Ряпина установили так высоко, что люди даже не видят экрана.

Почему-то банкомат установили так высоко, что даже высокие мужчины как следует не видят, что происходит на экране, не говоря уже о невысоких пожилых людях.

Как видно на фото, пожилой женщине пришлось встать на ведро, чтобы дотянуться до банкомата.

Delfi lugeja

Swedbank еще 18 октября приносил извинения за случившееся на свой странице в Facebook. "Приносим искренние извинения за связанные с переустановленным в городе Ряпина банкоматом неудобства. Это наш промах, и мы сделаем все от себя зависящее, чтобы машина была как можно быстрее и разумнее переустановлена".

"При необходимости можно бесплатно снять наличные в магазинах сети Coop Eesti в Ряпина", — добавил банк.

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