ФОТО: Выставленные на продажу суда Вячеслава Леэдо стоят в порту в Таллинне

Ранее стоявшие в порту Виртсу два парома Вячеслава Леэдо Harilaid и Kõrgelaid переместились в Таллинн и выставлены на продажу.

Вышедшие вчера из Виртсу в Таллинн Kõrgelaid и Harilaid сейчас стоят у причала в Русско-Балтийском порту. Этим портом управляет судостроительная фирма BLRT.

Норвежский маклер Norwegian Ship Sales AS на своем интернет-портале сообщает о продаже обоих судов. За изготовленный на Рижском судоремонтном заводе в 1985 году паром Harilaid маклер просит 350 000 евро и за Kõrgelaid, который на два года моложе, — 600 000 евро. У обоих судов длиной 50 метров и шириной 12,8 метра есть ледовый класс.

Суда принадлежат паевым товариществам с соответствующими названиями — Harilaid Maritime и Kõrgelaid Maritime. Фирма Леэдо Saaremaa Laevakompanii AS учредила эти паевые товарищества в июле прошлого года и в то же время передала им суда, так же SLK поступила в случае двух других своих судов — St. Ola и Regula.

Судно Regula к сегодняшнему дню продано госфирме TS Laevad, St. Ola арестовано для покрытия требования Saarte Liinid, и таким образом Kõrgelaid и Harilaid — единственные суда, от продажи которых Леэдо мог бы сразу получить деньги.