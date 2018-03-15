ФОТО: Выбраны лучшие эстонские продукты питания 2018 года

Комиссия конкурса ”Лучшего продукта Эстонии 2018 года” в течение двух дней выбирала одиннадцать продуктов, на упаковках которых впоследствии будут красоваться серебряные знаки лучшего продукта питания в своей категории, сказано в пресс-релизе.

Титула Лучшего готового блюда Эстонии 2018 года удостоился салат из нута и цукини от Selveri Köök, Kulinaaria OÜ, где наряду с основными компонентами салату придают свежесть морковь, помидоры, соевые бобы и шпинат, а в качестве украшения используются хрустящие тыквенные семечки.

”Очень хорошо продумана концепция упаковки салата: чтобы компоненты оставались свежими как можно дольше, они не перемешаны между собой, а заправка для салата упакована в отдельный контейнер, из которого потребитель может добавлять соус в нужном ему количестве”, — сказала руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Серебряного знака Лучший соус Эстонии 2018 удостоился греческий соус Alma Kreeka DIP! с чесноком и оливками от Valio Eesti, в приготовлении которого производители почерпнули вдохновение в традиционном греческом соусе скордалия.

”В отличие от привычных дип-соусов, приготовленных на базе сметаны, соус Alma Kreeka DIP! приготовлен из творожного крема. Благодаря этому в соусе высокое содержание белка, он содержит меньше жиров и обладает густой кремовой текстурой, благодаря чему хорошо держится на закусках и не капает”, — рассказала Сирье Потисепп.

Лучший молочный продукт Эстонии 2018 — питьевой скир Farmi AB: натуральный напиток clean label без добавок, который очень полезен для здоровья. Напиток не только богат белком, в нем содержатся полезные для пищеварения ацидофильные и бифидобактерии.

Серебряного знака Лучшего хлебопекарного изделия Эстонии 2018 удостоились цельнозерновые хлебцы Pehmik производства фирмы Eesti Pagar с добавлением свеклы, моркови, пастернака и рябины. ”На оценочную комиссию большое впечатление произвел тот факт, что Pehmik полезен для здоровья, при этом он очень вкусен, и, несмотря на высокое содержание овощей (30%), эти хлебцы гораздо мягче, воздушнее и сочнее, чем качественные хлебобулочные изделия”, — призналась Потисепп.

Лучшим кондитерским изделием Эстонии 2018 был назван лавандовый торт Crème Brûlee от фирмы Gustav, Matthias Cafe. ”Бисквит этого торта пропитан лавандовой водой, между коржами бисквита проложена ягодная начинка и ореховое пралине. В качестве крема используется крем из молодого сыра с Просекко, сам торт покрыт лавандовой зеркальной глазурью. Сверху торт украшен печеньем ”макарон” и цветками лаванды”, — описала Сирье Потисепп великолепный торт, удостоившийся в конкурсе звания победителя.

Серебряный знак качества Лучшего мясного продукта Эстонии 2018 присвоен мясным котлетам с начинкой из рататуя от фирмы Maks & Moorits, Atria Eesti. ”Рататуй — это невероятно популярное блюдо французской кухни, и Atria добавило его в качестве начинки в привычные для жителей Эстонии котлеты, приготовленные из свинины и говядины”, — сказала Потисепп.

Лучший рыбный продукт Эстонии 2018 — кусочки клариевого сома холодного копчения в масле от предприятия M.V.Wool. Нежный вкус рыбы, в которой практически нет косточек, превращает это блюдо в великолепную добавку на бутерброд или холодную закуску. ”С этой рыбой, еще не очень известной на нашем рынке, подружатся даже самые придирчивые критики — дети, которые обычно скептически настроены в отношении рыбных блюд”, — заверила Сирье Потисепп.

В этом году предприятие Salvest было удостоено сразу двух серебряных наград: Лучший продукт для детей — экологически чистый смузи Põnn 6+ и Лучший овощной продукт — экологически чистый манго-апельсиновый суперсмузи Smushie с финиками. Оба продукта приготовлены из экологически чистого пюре, прошедшего строжайший контроль качества, и в них не добавлено ни грамма сахара — сладкий вкус обеспечивается за счет сладости самих фруктов.

Титула Лучшего десерта 2018 года удостоилось сливочное мороженое в цветах эстонского флага, выпущенное к столетнему юбилею Эстонской Республики фирмой Premia Tallinna Külmhoone.

”Комиссия, оценивавшая продукты, была поражена тем, что в столь необычной сине-черно-белой концепции мороженого скрывались такие традиционные вкусы — черничное мороженое с экстрактом ягоды асаи, шоколадное мороженое, оттененное натуральным растительным древесным углем, и любимое эстонскими потребителями ванильное сливочное мороженое”, — рассказала Потисепп.

В этом году комиссия решила также присудить серебряный знак качества Лучшей сухой закуске 2018 года, этого титула удостоились хрустящие чипсы Ossi из поджаренной свиной шкурки со вкусом горчицы от Balsnack.

Между всеми продуктами, удостоившимися серебряного знака качества, 11 апреля комиссия выберет один продукт питания, которому на предстоящей 25 апреля церемонии награждения будет присвоен почетный золотой знак ”Лучшего продукта Эстонии 2018 года”.