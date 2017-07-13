ФОТО: Все из-за погоды! Цены на летний урожай на таллиннских рынках по-прежнему высокие

Хотя цены на местную продукцию на рынках по сравнению с июнем понизились, они остаются заметно выше прошлогодних.

На Ныммеском рынке большинство продавцов предлагают клубнику по цене 4.50 евро/кг, и дешевле этого не найти. Самая дорогая клубника стоит 6 евро/кг, но при покупке продавец даже без торга любезно скидывает до 5 евро. Лисички можно купить по 15 евро/кг, килограмм картофеля — 1-2 евро.

По словам продавщицы Хейди, цена на клубнику колеблется каждый день, но большого удешевления больше не ожидается. "Погода плохая — один день светит солнце, потом опять идет дождь", — объяснила она. Хейди просит за клубнику 4.50 евро, а в конце июня прошлого года клубника на Ныммеском рынке стоила 3 евро/кг.

В то же время Хейди выражает надежду, что при поступлении клубники из Северной Эстонии цены могут немножко понизиться. "Сейчас продают только продукцию из Южной Эстонии", — сказала она.

На недавно открывшемся рынке у Балтийского вокзала можно найти самые экстремальные цены на клубнику. Самая высокая цена за килограмм — 6.90 евро, самая низкая — 2.90 евро. Последней осталось только две коробки, но и они исчезают за пару минут.

Как и в Нымме, у Балтийского вокзала цена на клубнику колеблется в районе 4.50-5 евро и на лисички — в районе 15 евро. У Балтийского вокзала можно найти местный картофель по цене 0.50 и 0.70 евро/кг.

Из трех рынков самый приемлемый по ценам Центральный рынок, где два продавца предлагают клубнику по цене 3.80 евро/кг. У остальных продавцов цена опять же держится в районе 4.50-5 евро. Также на Центральном рынке самые дешевые лисички, цена которых 10 евро/кг. Пр покупке килограмма картофеля следует рассчитывать на 1.50-2 евро.