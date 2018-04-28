ФОТО: Вот это да! В Пярну показали, что можно сделать из мусора

В пярнуском Музее нового искусства открылась выставка на тему вторичного использования, на которой можно воочию убедиться, что мусор в умелых руках способен превратиться в оригинальные и практичные изделия, пишет Maaleht.
Смотрите фото!
В пярнуском Музее нового искусства открылась выставка на тему вторичного использования, на которой можно воочию убедиться, что мусор в умелых руках способен превратиться в оригинальные и практичные изделия, пишет Maaleht.
Смотрите фото!
Advokaadid /juristid / maksunõustaja
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Tähtaeg: 30.04.2018
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Tähtaeg: 30.04.2018
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