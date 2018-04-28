28.04.2018, 22:00

ФОТО: Вот это да! В Пярну показали, что можно сделать из мусора

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rus.delfi.ee
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Anna uus elu - Unenägu
Anna uus elu - UnenäguFoto: Sven Arbet

В пярнуском Музее нового искусства открылась выставка на тему вторичного использования, на которой можно воочию убедиться, что мусор в умелых руках способен превратиться в оригинальные и практичные изделия, пишет Maaleht.

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