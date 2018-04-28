ФОТО: Вот это да! В Пярну показали, что можно сделать из мусора

Anna uus elu - Unenägu Foto: Sven Arbet

В пярнуском Музее нового искусства открылась выставка на тему вторичного использования, на которой можно воочию убедиться, что мусор в умелых руках способен превратиться в оригинальные и практичные изделия, пишет Maaleht.