31.01.2019, 11:10

ФОТО: Вот это да! Латвийская фирма изготавливает футболки и носки с надписью ”эстонец”

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ФОТО: Вот это да! Латвийская фирма изготавливает футболки и носки с надписью ”эстонец”
Foto: LiiWE

Действующая в Латвии фирма LiiWE производит футболки, сумки и часы с эстонской символикой, пишет Maaleht.


Среди используемых символов можно найти мухуский восьмиугольник, василек, национальное животное Эстонии — волка и прочее.

Самым популярным товаром являются футболки с надписью ”eestlane” ("эстонец"). При желании в этом же стиле можно оформить и носки.


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