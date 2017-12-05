ФОТО: Вот это акция! Просроченный на месяц сок разочаровал клиента Rimi

Посетитель магазина Rimi в торговом центре Lasnamäe Centrum заметил, что находящийся в продаже по скидке сок Selection by Rimi просрочен.

”Так он очень вкусный и качественный, но я увидел, что дата ”лучше употребить до” на этих соках истекла месяц назад”, — говорит мужчина. Сначала он подумал, что речь может идти о дате изготовления, но после сравнения с другим соком той же серии стало ясно, что это не так.

”Это не единичный случай, вся полка была такая”, — заверяет клиент.

По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, употребление продукции с превышенным сроком ”лучше употребить до” не представляет для клиентов опасности и ее можно продавать. ”Эта маркировка показывает минимальный срок хранения продукта, до которого при надлежащем хранении сохраняются специфические свойства продукта. По истечению ”лучше употребить до” еда не становится опасной, в отличие от продуктов, отмеченных маркировкой ”годен до””, — сказала она. ”По закону такую продукцию продавать можно, но место ее продажи должно быть оснащено оповещением об истечении срока”, — отметила Батс.

”В отличие от других розничных сетей Rimi в Эстонии такие продукты, как правило, не продает. Долгохранящиеся продукты мы жертвуем Продуктовому банку. В данном случае речь идет об ошибке, за которую мы очень извиняемся. В дальнейшем мы постараемся быть более внимательными”, — сказала она.