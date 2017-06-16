ФОТО: Великолепные дома в Эстонии, который стоят больше миллиона евро

Хотя на рынке недвижимости быстрее продаются более дешевые жилые площади, свои покупатели есть и у роскошных миллионных домов. Особенно ценятся исторические дома в Старом городе Таллинна, но также и современные и приватные частные дома поблизости от города. Moodnekodu порылся на сайте City24.ee и выяснил, какие дома самые дорогие и желанные.

1. Хутор в деревне Хяргла, 431.9 m², 1 199 999 евро 2. Жилой ансамбль в Старом городе Таллинна, 328 m², 2 500 000 евро 3. Дом в волости Кийли в деревне Саусти, 316 m², 1 100 000 евро 4. Дом в деревне Меремыйза, 320 m, 1 100 000 евро 5. Великолепная вилла в деревне Лохусалу, 492.2 m², 3 500 000 евро