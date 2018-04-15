15.04.2018, 17:15

ФОТО: Вакра после посещения целлюлозного завода в Финляндии: запаха кошачьей мочи я не почувствовал

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rus.delfi.ee
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Riigikogu keskkonnakomisjon külastas Soome tehast Foto: Erik Peinar

Председатель парламентской комиссии по вопросам окружающей среды Райнер Вакра посетил завод биопродукции в Ээнекоски в Финляндии и отметил, что он построен с использованием новейших технологий и не наносит окружающей среде ущерба.

Вакра отметил, что для того, чтобы стало возможным появление аналогичного сооружения в Эстонии, необходимо тесное сотрудничество с народом.

В феврале, когда на заводе побывали журналисты Eesti Ekpress, местные сказали, что довольны заводом, но иногда в городе пахнет кошачьей мочой и пареной брюквой.

Вакра утверждает, что никакого запаха в окрестностях не почувствовал.

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