ФОТО: Вакра после посещения целлюлозного завода в Финляндии: запаха кошачьей мочи я не почувствовал

Председатель парламентской комиссии по вопросам окружающей среды Райнер Вакра посетил завод биопродукции в Ээнекоски в Финляндии и отметил, что он построен с использованием новейших технологий и не наносит окружающей среде ущерба.

Вакра отметил, что для того, чтобы стало возможным появление аналогичного сооружения в Эстонии, необходимо тесное сотрудничество с народом.

В феврале, когда на заводе побывали журналисты Eesti Ekpress, местные сказали, что довольны заводом, но иногда в городе пахнет кошачьей мочой и пареной брюквой.

Вакра утверждает, что никакого запаха в окрестностях не почувствовал.