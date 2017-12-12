ФОТО: В Ыйсмяэ открылся гипермаркет Maxima XXX

На Эхитаяте теэ в Хааберсти открылся новый гипермаркет Maxima XXX.
Гипермаркете более широкий выбор товаров и услуг, чем в обычных магазинах сети — в зале площадью около 4000 квадратных метров продается 30 тысяч различных товаров.
Также в новом магазине есть 600 квадратных метров торговой площади под аренду.
Это третий гипермаркет сети. Первый работает с 2005 года в Пярну, а в 2015 годы открылся гипермаркет в Ласнамяэ в Таллинне.
Tallinn, Квартира, 185 000 EUR
Tallinn, Квартира, 48 500 EUR
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