05.05.2018, 13:02

ФОТО: В творческом городке Теллискиви открылось кафе-лаборатория мороженого


rus.delfi.ee
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La Muu kohviku avamine.
La Muu kohviku avamine.Foto: Argo Ingver

В субботу, 5 мая, производитель эко-мороженого La Muu открыл кафе-мороженое в творческом городке Теллискиви. В кафе предлагают уникальные сорта мороженого, которых нет в продаже в крупных торговых сетях. Сегодня в кафе можно попробовать 13 сортов молочного мороженого, а также более 20 сортов сорбе и веганского мороженого.

По словам создателя La Muu Расмуса Раска, кафе-мороженое в Теллискиви является своеобразной лабораторией. Здесь можно попробовать самые неожиданные и смелые сочетания. Например, мороженое с беконом и кленовым сиропом, клубникой и бальзамическим уксусом, клубникой и зернистым творогом, веганское бананово-шоколадное мороженое, сорбе из киви, малины и просекко. Мороженое La Muu изготовлено только из натуральных продуктов.

”Мы всегда хотели создавать неожиданные, смелые сочетания. Кафе-лаборатория позволяет нам рядом с производственными площадями проводить смелые эксперименты и быстро получать отзывы от наших клиентов, какие вкусы слишком сумасшедшие и какие могли бы пойти в массовое производство”, — говорит Расмус.

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