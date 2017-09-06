ФОТО: В Тарту открыто новое автобусное депо стоимостью 2,4 млн евро

Во вторник во второй половине дня Mootor Grupp и SEBE открыли современное автобусное депо в Тарту. Общая сумма инвестиций в создание депо, которое имеет все отвечающие сегодняшнему дню решения, составила более 2,4 млн евро, сообщается в пресс-релизе.

По словам председателя правления Mootor Grupp Хуго Осула, новое депо в Тарту является важным этапом в развитии качественного общественного транспорта.

”Имеющиеся автобусные парки в Эстонии амортизированы и уже не столь подходят для обеспечения всех потребностей современного общественного транспорта. Чтобы предлагать высококачественные услуги, необходимы отвечающие современным требованиям депо, которые являются целостным решением. Новое депо в Тарту — одно из первых среди таковых”, — сказал Осула.

”Вклад в развитие базы в Тарту является для нас долгосрочной инвестицией. Этим мы поддерживаем как город Тарту, так и в целом междугороднее автобусное передвижение в Эстонии. Пользу от этой инвестиции получат не только предприятия Mootor Grupp, но и весь регион в целом, а также и сектор общественного транспорта”, — пояснил он.

Новое депо станет базой для всех 65 автобусов SEBE, которые обслуживают городские линии Тарту, а также на базе созданы парковочные места для 20 автобусов, которые принадлежат компаниям Mootor Grupp. Также в этом логистическом центре будут осуществляться необходимые для деятельности вспомогательные услуги.

AS Sebe

Современный ремонтный холл со сквозным проездом позволяет одновременно обслуживать до шести 15-метровых автобусов, а более коротких автобусов умещается за раз еще больше. Благодаря ремонтному холлу со сквозным проездом стал возможен ремонт и сочлененных автобусов (”гармошек”), у которых раньше не было своей ремонтной базы.

Помимо полноценного ремонтного холла, в автобусной базе расположилась и современная мойка автобусов, в которой будут осуществляться ежедневные внешняя мойка и внутренняя уборка, а также и химическая очистка автобусов, которые обслуживают городские линии Тарту.

В мойке за сутки можно сделать внешнюю и внутреннюю очистку более 100 машин, что дает хорошую возможность предлагать услугу качественной мойки и уборки и другому крупному транспорту. Мойка тартуского автобусного депо Mootor Grupp единственная как в городе, так и в уезде, которая предлагает свои услуги 24 часа именно для большого транспорта.

Помимо современного ремонта и обслуживания, немаловажное значение имеет и созданный при депо т.н. отель для водителей автобусов, в котором в элементарных бытовых условиях (кухня и возможность помыться) могут переночевать до шести водителей.

В новом депо заложена и возможность дальнейшего развития. Для этого оставлены необходимые резервы для потенциального расширения, когда возникнет ожидание новых услуг по части обслуживания автобусов. Это, например, создание заправочной инфраструктуры и сооружение дополнительных парковочных мест.

АО SEBE, принадлежащее концерну Mootor Grupp, обслуживает городские линии Тарту с 2011 года и договор на обслуживание продлится до 2019 года. SEBE действует на рынке автобусных услуг более 20 лет, обслуживая помимо Тарту также и маршруты Выру, Пярну и уезда Ида-Вирумаа.

Основанное на эстонском капитале, Mootor Grupp объединяет множество успешных предприятий, действующих на рынке общественного транспорта: Lux Express, SEBE, Eesti Buss, Simple Espress, Busland, Milrem, Cargobus, Tpilet.