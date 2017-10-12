ФОТО: В Таллиннском аэропорту открылся крупнейший в Эстонии R-Kiosk

Сегодня, 12 октября, R-Kiosk открыл в Таллиннском аэропорту магазин с обновленным дизайном и новым ассортиментом.

Новые пункты R-Kiosk уже были открыты в центре Таллинна в находящемся напротив гостиницы ”Виру” здании бывшей пожарной станции, в центре бизнеса и науки Tehnopol, а также в зоне ожидания Балтийского вокзала.

Вскоре магазины откроются в центре Ротерманни и районе Теллискиви.

Обновление в ближайшие годы коснется всех магазинов R-Kiosk, расположенных в стратегически важных местах