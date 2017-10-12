12.10.2017, 13:15

ФОТО: В Таллиннском аэропорту открылся крупнейший в Эстонии R-Kiosk

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 10 pilti
R-Kiosk Tallinna lennujaamas Foto: Tiit Blaat

Сегодня, 12 октября, R-Kiosk открыл в Таллиннском аэропорту магазин с обновленным дизайном и новым ассортиментом.

Новые пункты R-Kiosk уже были открыты в центре Таллинна в находящемся напротив гостиницы ”Виру” здании бывшей пожарной станции, в центре бизнеса и науки Tehnopol, а также в зоне ожидания Балтийского вокзала.

Вскоре магазины откроются в центре Ротерманни и районе Теллискиви.

Обновление в ближайшие годы коснется всех магазинов R-Kiosk, расположенных в стратегически важных местах

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии