06.10.2017, 12:30

ФОТО: В Таллиннском аэропорту открылся бесплатный спортклуб — первый в Европе

 (22)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: В Таллиннском аэропорту открылся бесплатный спортклуб — первый в Европе
Foto: Ardo Kaljuvee

На этой неделе MyFitness открыл в Таллиннском аэропорту бесплатный спортклуб. Он расположен в зоне для пассажиров. Это — первый в Европе спортивный клуб такого рода.

”Такой pop-up клуб — действительно хорошее решение для людей, ожидающих свой рейс. Они смогут там немножечко подвигаться. Хоть десять минут ходьбы на дорожке или на каком-нибудь тренажере”, — рассказал председатель правления MyFitness Эркки Торн.

В аэропортах все больше делают ставку на развлечения, и, видимо, в будущем такие фитнес-клубы откроют и в других аэропортах европейских стран, добавил он.

Уже сегодня в ожидании рейса пассажиры могут размяться, используя новомодные тренажеры. Вскоре в клубе будет и тренер, который научит пользоваться ими, покажет упражнения, которые можно делать во время длиных перелетов, а также даст советы по питанию и тренировкам.

Зона для тренировок расположена около шестого выхода на посадку.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии