09.03.2017, 21:30

ФОТО: В Таллинне состоялось награждение предпринимателя года

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Таллинне состоялось награждение предпринимателя года
Foto: Andres Putting

Вчера в Котле культуры в Таллинне прошло важное мероприятие — гала вечер "Ernst & Young эстонский предприниматель года". Вручение награды "Предприниматель года" состоялось уже в девятый раз.

Предпринимателями года выбрали двоих — Арно Кютта и Пеэпа Кульда, которые возглавляют фирму по производству почтовых автоматов и роботов Cleveron. Предпринимателям также принадлежит крупнейшая в Эстонии фирма по продаже мебели и онлайн-магазин ON24.


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