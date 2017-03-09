ФОТО: В Таллинне состоялось награждение предпринимателя года

Вчера в Котле культуры в Таллинне прошло важное мероприятие — гала вечер "Ernst & Young эстонский предприниматель года". Вручение награды "Предприниматель года" состоялось уже в девятый раз.
Предпринимателями года выбрали двоих — Арно Кютта и Пеэпа Кульда, которые возглавляют фирму по производству почтовых автоматов и роботов Cleveron. Предпринимателям также принадлежит крупнейшая в Эстонии фирма по продаже мебели и онлайн-магазин ON24.
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