ФОТО: В Таллинне представили ”собрание сочинений” эстонских дизайнеров, покоряющих мир

Советник в сфере креативной экономики Министерства культуры Ану-Маая Паллок называет Tallinn Design House целой экосистемой эстонского дизайна, а не только магазином с красивыми вещами. ”Особенно ценно, что здесь под одной крышей объединены профессионалы своего дела и организации, которые помогает нашим дизайнерам развиваться и выходить на международную арену”.
”Мир полон талантов и смелых идей, поэтому для дизайнера выход на экспорт — сложный путь с массой барьеров”, — признает Паллок. ”Команда TDH проделала огромную работу и создала издание, которое поможет представить эстонский креативный ландшафт гостям нашей страны и партнерам за рубежом”.
Ану Лыхмус подчеркнула, что потребность в таком издании была давно, потому что частные компании и госучреждения часто обращались в Tallinn Design House и Таллиннский творческий бизнес-инкубатор и просили материалы об эстонском дизайне, которые можно было бы подарить иностранным партнерам и делегациям. Но, конечно же, оно будет интересно всем, кто ценит уникальный эстонский дизайн и хочет узнать о нем больше.
Издание можно посмотреть и приобрести в Tallinn Design House (Ротерманни, 14) и в интернете на www.tallinndesignhouse.com.
Брендбук был издан при софинансировании из средств на развитие креативной экономики Европейского регионального фонда.