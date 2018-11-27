ФОТО: В Таллинне представили ”собрание сочинений” эстонских дизайнеров, покоряющих мир

По словам руководителя Tallinn Design House и Таллиннского творческого бизнес-инкубатора Ану Лыхмус, в Эстонии очень много ярких и амбициозных брендов, которые достойны выйти на международный уровень. Многие из них уже нашли своих поклонников за пределами Эстонии. Посвященное им издание ставит своей целью представить миру лучших из лучших.

Местные дизайнеры черпают вдохновение из эстонской природы и культурного наследия — этим креативным настроением заражает и новое издание Tallinn Design House, которое рассказывает о более чем 60 творцах, их произведениях и Эстонии в целом, а чтобы читатель погрузился в творческую атмосферу, для него подготовлен специальный плей-лист эстонской музыки и некоторые приятные вкусные мелочи внутри.

Все это в одном флаконе — вышедшее ограниченным тиражом издание, которое не похоже на традиционные книги-сборники брендов. У ”собрания сочинений” Tallinn Design House очень компактная, визуально привлекательная и нетипичная форма. На разработку и создание сборника ушло около года. В виде традиционной книги оно будет переиздано позднее, когда своих читателей обретут все 500 эксклюзивных экземпляров.

Tallinn Design House — это самый большой в Эстонии магазин и шоу-рум, где представлены творения местных дизайнеров: от одежды и аксессуаров до мебели. Здесь также проходят показы и выставки, презентации новых брендов. TDH поддерживает развитие бизнеса эстонских дизайнеров и помогает им покорять экспортные рынки.