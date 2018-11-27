27.11.2018, 19:50

ФОТО: В Таллинне представили ”собрание сочинений” эстонских дизайнеров, покоряющих мир


rus.delfi.ee
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Tallinn Design House kauplus Rotermanni 14
Tallinn Design House kauplus Rotermanni 14Foto: Rauno Volmar

Во вторник, 27 ноября, в Tallinn Design House представили новое уникальное издание, которое рассказывает об эстонских дизайнерах, погружает читателя в атмосферу творческого процесса и поможет местным брендам найти новые пути на экспорт.

По словам руководителя Tallinn Design House и Таллиннского творческого бизнес-инкубатора Ану Лыхмус, в Эстонии очень много ярких и амбициозных брендов, которые достойны выйти на международный уровень. Многие из них уже нашли своих поклонников за пределами Эстонии. Посвященное им издание ставит своей целью представить миру лучших из лучших.

Местные дизайнеры черпают вдохновение из эстонской природы и культурного наследия — этим креативным настроением заражает и новое издание Tallinn Design House, которое рассказывает о более чем 60 творцах, их произведениях и Эстонии в целом, а чтобы читатель погрузился в творческую атмосферу, для него подготовлен специальный плей-лист эстонской музыки и некоторые приятные вкусные мелочи внутри.

Все это в одном флаконе — вышедшее ограниченным тиражом издание, которое не похоже на традиционные книги-сборники брендов. У ”собрания сочинений” Tallinn Design House очень компактная, визуально привлекательная и нетипичная форма. На разработку и создание сборника ушло около года. В виде традиционной книги оно будет переиздано позднее, когда своих читателей обретут все 500 эксклюзивных экземпляров.

Tallinn Design House — это самый большой в Эстонии магазин и шоу-рум, где представлены творения местных дизайнеров: от одежды и аксессуаров до мебели. Здесь также проходят показы и выставки, презентации новых брендов. TDH поддерживает развитие бизнеса эстонских дизайнеров и помогает им покорять экспортные рынки.

Советник в сфере креативной экономики Министерства культуры Ану-Маая Паллок называет Tallinn Design House целой экосистемой эстонского дизайна, а не только магазином с красивыми вещами. ”Особенно ценно, что здесь под одной крышей объединены профессионалы своего дела и организации, которые помогает нашим дизайнерам развиваться и выходить на международную арену”.

”Мир полон талантов и смелых идей, поэтому для дизайнера выход на экспорт — сложный путь с массой барьеров”, — признает Паллок. ”Команда TDH проделала огромную работу и создала издание, которое поможет представить эстонский креативный ландшафт гостям нашей страны и партнерам за рубежом”.

Ану Лыхмус подчеркнула, что потребность в таком издании была давно, потому что частные компании и госучреждения часто обращались в Tallinn Design House и Таллиннский творческий бизнес-инкубатор и просили материалы об эстонском дизайне, которые можно было бы подарить иностранным партнерам и делегациям. Но, конечно же, оно будет интересно всем, кто ценит уникальный эстонский дизайн и хочет узнать о нем больше.

Издание можно посмотреть и приобрести в Tallinn Design House (Ротерманни, 14) и в интернете на www.tallinndesignhouse.com.

Брендбук был издан при софинансировании из средств на развитие креативной экономики Европейского регионального фонда.

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