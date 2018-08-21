21.08.2018, 20:50
ФОТО: В Таллинне можно временно увидеть улицу Целлулоози времен первой ЭР
В связи со строительством бизнес-квартала Fahle Park в Таллине временно можно увидеть бывшую улицу Целлулоози времен первой ЭР.
В связи со строительством бизнес-квартала Fahle Park в Таллине временно можно увидеть бывшую улицу Целлулоози времен первой ЭР.
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