ФОТО: В Таллинне можно временно увидеть улицу Целлулоози времен первой ЭР

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Eestiaegne tselluloosi tänav ja Fausto plaanitav arendus Foto: Fausto

В связи со строительством бизнес-квартала Fahle Park в Таллине временно можно увидеть бывшую улицу Целлулоози времен первой ЭР.