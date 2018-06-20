20.06.2018, 15:15

ФОТО: В супермаркете Rimi в Хийу алкогольный отдел скрыли от посетителей


rus.delfi.ee
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ФОТО: В супермаркете Rimi в Хийу алкогольный отдел скрыли от посетителей
Rimi Eesti

Сегодня в бизнес-центре Хийу открыли супермаркет Rimi площадью 1022 кв.м, в ассортимент которого входит более 7500 товаров. Новый бизнес-центр расположен на пересечении Пярнуского шоссе и улицы Вяэна по адресу Пярну мнт, 386.

”В супермаркете Rimi в Хийу алкогольный отдел расположен таким образом, что посетитель магазина не обязательно должен проходить мимо этих полок”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. ”Алкоголь выставлен таким образом, что он не сразу заметен”.

”Поскольку вокруг Rimi много жилых домов, для многих он является ближайшим магазином. В новом супермаркете представлен широкий ассортимент как товаров первой необходимости, так и продуктов питания. Например, там есть прилавок с хорошим выбором свежей рыбы и очень популярный отдел хуторских товаров”, — добавила Андрия Арро.

”Также в магазине клиентам предлагают широкий выбор готовой еды: среди горячих блюд можно найти даже суп, а среди холодных — любимые многими суши. К свежей выпечке тут же можно купить кофе из автомата. Кроме того, в магазине продают приготовленные на месте смути, которые должны порадовать каждого ценителя здорового образа жизни”, — рассказала Андрия Арро.

Rimi Eesti
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