ФОТО: В США скоростной поезд сошел с рельсов и упал на автотрассу, есть погибшие и более 70 пострадавших

По меньшей мере 77 человек доставлены в больницы после схода с путей поезда в американском штате Вашингтон, сообщает CNN.

По данным телеканала, в результате аварии есть "множественные жертвы", но их число пока не уточняется.

В то же время газета The Seattle Times и местный телеканал Kiro-Tv сообщают о по меньшей мере трех погибших. Уточняется, что все они находились в поезде.

На фото, размещенном на странице департамента в твиттере, видно, что на железнодорожном мосту с рельсов сошло несколько вагонов поезда, один из которых упал на шоссе.

Транспортное управление призывает граждан по возможности избегать шоссе Interstate 5, где произошел инцидент.

Поезд принадлежит американской железнодорожной пассажирской компании Amtrak.

"Мы в курсе инцидента, затронувшего поезд Amtrak 501. Мы предоставим дополнительную информацию как только она станет доступна", — говорится в сообщении компании.

Местное подразделение телеканала CBS News сообщает, что авария могла привести к многочисленным жертвам. Официальная информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Инцидент произошел примерно в 64 км к югу от Сиэттла.

WSP diverting traffic at DuPont. WSP aiding withbroad closure & getting assistance to scene. pic.twitter.com/fRw4uGNIVv— Trooper Brooke Bova (@wspd1pio) December 18, 2017