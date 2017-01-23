”Первые запуски камерной лавы в конце прошлого года показали хорошие результаты, и сегодня мы можем говорить о работающей на полную мощность камерной лаве в шахте ”Эстония” — 3055 тонн товарного сланца в сутки”, — рассказал председатель правления Enefit Kaevandused Aхти Пуур.
ФОТО: В шахте ”Эстония” внедрили усовершенствованную технологию камерной лавы(1)
Концерн Eesti Energia внедрил в шахте ”Эстония” усовершенствованную технологию камерной лавы, которая повышает производственную мощность шахты почти на 800 000 тонн в год. Помимо этого, проект поможет сохранять себестоимость сланца на конкурентоспособном уровне.
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