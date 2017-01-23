”Первые запуски камерной лавы в конце прошлого года показали хорошие результаты, и сегодня мы можем говорить о работающей на полную мощность камерной лаве в шахте ”Эстония” — 3055 тонн товарного сланца в сутки”, — рассказал председатель правления Enefit Kaevandused Aхти Пуур.

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