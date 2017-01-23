ФОТО: В шахте ”Эстония” внедрили усовершенствованную технологию камерной лавы

Eesti Energia Foto: Priit Simson

Концерн Eesti Energia внедрил в шахте ”Эстония” усовершенствованную технологию камерной лавы, которая повышает производственную мощность шахты почти на 800 000 тонн в год. Помимо этого, проект поможет сохранять себестоимость сланца на конкурентоспособном уровне.