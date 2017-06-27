27.06.2017, 15:15

ФОТО: В Северной Корее создали аналог iPhone

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Lenta.ru
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ФОТО: В Северной Корее создали аналог iPhone
MMangyongdae Information Technology Corporation

Северокорейская компания Mangyongdae Information Technology Corporation начала продавать смартфон, внешне очень напоминающий iPhone. Устройство получило название Jindallae 3. Об этом сообщает издание Daily Mail.

О характеристиках смартфона ничего не известно. В заявлении фирмы говорится, что устройство более удобно в использовании и безопасно, чем его предшественники. Также сообщается, что дизайн и операционная система разработаны в КНДР.

Аналитики считают, что Jindallae 3 был создан за пределами Северной Кореи, а за основу были взяты китайские модели.

Для смартфона доступны различные приложения, включая калькулятор, карточную игру, интернет-браузер, музыкальный плеер, фотоприложение, а также программу ”Укрытие”, назначение которой неизвестно.

MMangyongdae Information Technology Corporation

Весной 2017 года Myohyang IT Company выпустила собственный планшетный компьютер под названием Ryonghung iPad. В 2015 году в Пхеньяне начались продажи моноблока, очень похожего на iMac. Помимо этого, в Северной Корее создали операционную систему Red Star OS на основе Fedora Linux, которая практически полностью копирует интерфейс Mac OS X.

Jindallae — это корейское название цветка из рода рододендронов, произрастающего в азиатских странах.

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