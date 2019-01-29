ФОТО: В Пыхья-Таллинне появится еще один творческий городок

По словам старейшины района Раймонда Кальюлайда, целью проекта является создание новых рабочих мест и поднятие ценности района.

”Речь идет о недвижимости, с которой город зарабатывает сейчас 6885 евро и 74 центра, поскольку находящиеся там здания, которые сдаются в аренду, любо амортизированы, либо в очень плохом состоянии. Эти почти 57 000 квадратных метров можно использовать и намного более целесообразно”, — отметил в свою очередь вице-мэр Айвар Рийсалу, курирующий проект.

Треть проекта планируется воплотить в жизнь в 2019-2023 гг, остальное — в 2023-2028 гг.

Площадь недвижимости составляет 56 881 м2 и ее рыночная стоимость оценивается в 479 500 евро.