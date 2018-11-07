ФОТО: В пятницу открывается торговый центр T1. Какая судьба его ожидает?

Участники рынка ждали прихода T1 очень давно. Сначала планы по строительству казались немного странными, ведь сразу по ту сторону железнодорожных путей находится один из крупнейших торговых центров Таллинна — Ülemiste. Но несколько лет назад стало ясно — прихода T1 не миновать. Конкуренты застыли в ожидании, поскольку ни тогда, ни сейчас точно неясно, что будет происходить в центре, сколько будет арендаторов и кто это будет.