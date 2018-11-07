ФОТО: В пятницу открывается торговый центр T1. Какая судьба его ожидает?

В пятницу распахнет свои двери торговый центр T1 Mall of Tallinn. До этого в столице торговые центры то и дело мерились мускулами и расширялись, но действительно нового центра не открывалось давно, пишет Eesti Päevaleht.
Участники рынка ждали прихода T1 очень давно. Сначала планы по строительству казались немного странными, ведь сразу по ту сторону железнодорожных путей находится один из крупнейших торговых центров Таллинна — Ülemiste. Но несколько лет назад стало ясно — прихода T1 не миновать. Конкуренты застыли в ожидании, поскольку ни тогда, ни сейчас точно неясно, что будет происходить в центре, сколько будет арендаторов и кто это будет.