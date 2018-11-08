08.11.2018, 15:49

ФОТО: В пятницу открывает двери торговый центр нового поколения T1 Mall of Tallinn

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rus.delfi.ee
EST 4
Galerii: 29 pilti
Pressituur T1 kaubanduskeskuses Foto: Madis Veltman

В 10:00 в пятницу для посетителей открывает двери T1 Mall of Tallinn — первый в Эстонии продуманный до мелочей торговый и развлекательный центр для людей, которые ищут возможность качественно провести время в современном городском пространстве, ярких кулинарных впечатлений и магазины с новыми брендами.

”T1 Mall of Tallinn — первый в Эстонии торговый и развлекательный центр нового поколения, новая ”визитная карточка” города и его центр притяжения, предлагающий то, чего не купишь в Интернете — эмоции”, — сказал руководитель Т1 и член правления занимающейся развитием центра компании Pro Kapital Grupp Аллан Реммелькоор.

Спроектированный итальянским архитектором Антонио Лавьером и построенный компанией AS Merko Ehitus Eesti T1 Mall of Tallinn — первый в Эстонии торговый и развлекательный центр, созданный в стиле городского пространства. ”Мы ценим время людей и вместо утомительного многокилометрового маршрута предлагаем логическое целое. Мы хотим, чтобы посетители почувствовали себя словно в городском пространстве, гуляющими по городским улицам и паркам, могли отдохнуть, насладиться хорошими кафе и ресторанами, встретиться с друзьями или даже просто почитать книгу”, — отметил Аллан Реммелькоор.

По словам Реммелькоора, о детальной проработке концепции центра говорит уже то, что впервые в Эстонии — а может быть и во всем мире — в торговом центре создан звуковой фон, имитирующий три частоты колебания Земли. По словам авторов звукового оформления Сандера Мёлдера, Юло Кригуля и Ове Кут Кадак, цель данного звукового произведения — создать как можно более естественную для человека среду, где не было бы шума, и которая бы не утомляла.

Высокие потолки в магазинах и коридорах, большие окна и три гигантских атриума, два из которых проходят сквозь четыре этажа и пропускают солнечный свет через большие стеклянные купола, создают ощущение того, что вы находитесь на улице или в парке.

В парке в буквальном значении слова можно посидеть в среднем атриуме, где создан внутренний парк высотой 18 метров, на весящих 11 тонн металлоконструкциях которого растут живые растения. ”Эта уникальная в мировых масштабах внутренняя зеленая зона, над концепцией которой более года работали архитекторы из бюро PART и ландшафтные архитекторы из бюро KINO”, — сказал Реммелькоор.

Эти и многие другие детали сделали Т1 привлекательной для арендаторов средой. Простор, высокие потолки и вся концепция городского пространства побудили открыть здесь свои галереи Tallinn Art Space и ARS Concept. Также здесь откроет свой первый расположенный за пределами музея pop-up магазин Эстонский художественный музей. Первый книжный магазин в Т1 откроет и новая сеть Raamatukodu, специализирующаяся на опубликованных эстонскими издательствами произведениях. ”Художественные галереи и книжный магазин создают в центре приятную атмосферу. Они сливаются в единое и логичное целое с магазинами одежды и несомненно разнообразят пребывание в центре”, — отметил Реммелькоор.

На первых трех этажах расположатся в основном магазины и галереи, а четвертый — который откроется для гостей в ближайшее время — полностью посвящен качественному проведению досуга. Здесь появится ресторанная зона Taste of Tallinn, объединяющая 10 ресторанов с уникальными меню национальной кухни. Taste of Tallinn отличается обустроенным на балконе большим зимним садом и коктейль-баром, откуда круглый год открывается великолепный вид на Таллинн, порт и морской горизонт.

ТОП

Вблизи от Taste of Tallinn, чтобы за детьми можно было присматривать, появится развлекательный центр Super Skypark и долгожданный в столице научно-познавательный центр. Активно развивающаяся в странах Балтии и Скандинавии сеть кинотеатров Cinamon также откроет в Т1 свой флагманский мультиплекс с самой современной техникой и комфортными интерьерами.

В следующем году центр увенчает построенное на крыше уникальное в европейских масштабах колесо обозрения с 27 утепленными гондолами, высота вершины которого составит 120 метров над уровнем моря. Аналогов такого колеса обозрения в мире всего пять, причем все они расположены в Азии.

Новые бренды:

  • Свой первый в Эстонии магазин откроют итальянские бренды белья Intimissimi и Yamamay, а также бред чулочных изделий и пляжной одежды Calzedonia
  • Первые в Эстонии представительские магазины откроют бренд аксессуаров Mandarina Duck, United Colors of Benetton, а также Dixie и Piazza Italia с широким ассортиментом одежды и аксессуаров
  • Магазин откроет бренд детской одежды Brums, а Ecco откроет здесь свой первый в странах Балтии представительский магазин Ecco Prime
  • Появится первый представительский магазин Baltika в рамках новой концепции Vérenni
  • Двери откроет ведущий в Европе магазин косметики и парфюмерии Douglas
  • В новом году откроется универмаг Debenhams с полностью обновленной концепцией
  • Для ценителей японского качества и минималистского дизайна откроется магазин Miniso, где можно будет приобрести косметику, игрушки и технику
  • Свой первый книжный магазин откроет новая сеть Raamatukodu, специализирующаяся на опубликованных эстонскими издательствами произведениях
  • Впервые три флагмана эстонского искусства — Эстонский художественный музей, Tallinn Art Space и ARS — решили стать еще ближе к народу и выбрали для этого просторный T1 Mall of Tallinn с его высокими потолками

T1 в цифрах:

  • 55 000 м2 арендных площадей и более 200 магазинов
  • Развлекательный центр для всей семьи Super Skypark площадью около 7000 м2
  • Зона кафе и ресторанов Taste of Tallinn площадью 5500 м2
  • Кинотеатр-мультиплекс Cinamon с 6 залами
  • 1300 парковочных мест
  • Уникальное для Европы колесо обозрения на крыше центра высотой 120 м
  • 4 этажа
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