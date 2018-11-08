ФОТО: В пятницу открывает двери торговый центр нового поколения T1 Mall of Tallinn

По словам Реммелькоора, о детальной проработке концепции центра говорит уже то, что впервые в Эстонии — а может быть и во всем мире — в торговом центре создан звуковой фон, имитирующий три частоты колебания Земли. По словам авторов звукового оформления Сандера Мёлдера, Юло Кригуля и Ове Кут Кадак, цель данного звукового произведения — создать как можно более естественную для человека среду, где не было бы шума, и которая бы не утомляла.

Высокие потолки в магазинах и коридорах, большие окна и три гигантских атриума, два из которых проходят сквозь четыре этажа и пропускают солнечный свет через большие стеклянные купола, создают ощущение того, что вы находитесь на улице или в парке.

В парке в буквальном значении слова можно посидеть в среднем атриуме, где создан внутренний парк высотой 18 метров, на весящих 11 тонн металлоконструкциях которого растут живые растения. ”Эта уникальная в мировых масштабах внутренняя зеленая зона, над концепцией которой более года работали архитекторы из бюро PART и ландшафтные архитекторы из бюро KINO”, — сказал Реммелькоор.

Эти и многие другие детали сделали Т1 привлекательной для арендаторов средой. Простор, высокие потолки и вся концепция городского пространства побудили открыть здесь свои галереи Tallinn Art Space и ARS Concept. Также здесь откроет свой первый расположенный за пределами музея pop-up магазин Эстонский художественный музей. Первый книжный магазин в Т1 откроет и новая сеть Raamatukodu, специализирующаяся на опубликованных эстонскими издательствами произведениях. ”Художественные галереи и книжный магазин создают в центре приятную атмосферу. Они сливаются в единое и логичное целое с магазинами одежды и несомненно разнообразят пребывание в центре”, — отметил Реммелькоор.

На первых трех этажах расположатся в основном магазины и галереи, а четвертый — который откроется для гостей в ближайшее время — полностью посвящен качественному проведению досуга. Здесь появится ресторанная зона Taste of Tallinn, объединяющая 10 ресторанов с уникальными меню национальной кухни. Taste of Tallinn отличается обустроенным на балконе большим зимним садом и коктейль-баром, откуда круглый год открывается великолепный вид на Таллинн, порт и морской горизонт.

Вблизи от Taste of Tallinn, чтобы за детьми можно было присматривать, появится развлекательный центр Super Skypark и долгожданный в столице научно-познавательный центр. Активно развивающаяся в странах Балтии и Скандинавии сеть кинотеатров Cinamon также откроет в Т1 свой флагманский мультиплекс с самой современной техникой и комфортными интерьерами.

В следующем году центр увенчает построенное на крыше уникальное в европейских масштабах колесо обозрения с 27 утепленными гондолами, высота вершины которого составит 120 метров над уровнем моря. Аналогов такого колеса обозрения в мире всего пять, причем все они расположены в Азии.