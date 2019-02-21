ФОТО: В приграничных магазинах Латвии уже выбивают чеки на эстонском языке. Центр госязыка в шоке



Пользователь Facebook Каспарс Бергманис после покупки товаров в айнажском магазине Co Alco не скрывал своего удивления, получив чек на эстонском: "Külastage meid jalle!” (”Ждем вас снова!”). В своем аккаунте он написал: "В Айнажи чеки на покупку на эстонском языке! Ну и времена наступили…"

Такого странного нарушения Закона о языке в Центре госязыка Латвии не припомнят в своей практике. "Мы уже пару недель назад этот случай зафиксировали, оформили это как жалобу и начали проверку. Выдача чека на иностранном языке является нарушением закона. Чек — документ о состоявшейся сделке, и он должен быть на государственном языке", — сказал сотрудник центра Виестурс Разумовскис порталу Jauns.lv.

По словам сотрудника ЦГЯ, представители магазина пояснили, что Служба госдоходов выдвинула требования о новых кассовых аппаратах, но не указала, на каком языке должны быть чеки. Языковые инспекторы приняли решение о факте административного нарушения и потребовали в разумные сроки (одна-две недели) устранить нарушение, в противном случае, на владельца будет наложен штраф от 70 до 140 евро.