02.11.2018, 18:10

ФОТО: В Палдиски началось строительство газопровода Balticconnector стоимостью более 43 млн евро

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Палдиски началось строительство газопровода Balticconnector стоимостью более 43 млн евро
Tiit Blaat

Сегодня, 2 ноября, в Палдиски официально стартовало строительство пролегающей по суше части газопроводного соединения Balticconnector между Эстонией и Финляндией стоимостью 43,4 миллиона евро. Работы будут завершены в октябре следующего года.

На символической церемонии первого сварного шва присутствовали министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, председатель правления Elering Таави Вескимяги, председатель правления Eesti Gaas Антс Ноот и Роланд Вайкмяэ, директор по проекту строительного консорциума, состоящего из EG Ehitus, Scanweld и Alvora. Начало строительства наземной части отметили в месте соединения наземной и морской части трубопровода и расположения компрессорной станции на полуострове Пакри.

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, Balticconnector объединит рынки газа Эстонии и Финляндии: ”Говорят, что газ — это мост к топливу будущего. Несомненно, наряду с экономическим эффектом, Balticconnector обладает и эффектом экологическим, поскольку в будущем по трубопроводу начнет перемещаться и произведенный в обеих странах биометан. Хорошие соединения и местные производственные мощности обеспечили Эстонии статус одной из наиболее независимых в энергетическом плане стран Европы. Мы и впредь будем работать во имя достижения энергетической безопасности”.

Председатель правления Eesti Gaas Антс Ноот выразил надежду, что Balticconnector поспособствует развитию эстонского газового рынка и создаст предпосылки для более широкого использования чистой энергии. ”Природный газ — это один из наименее загрязняющих окружающую среду видов топлива. Инвестиции в энергетическую безопасность велики, и чем шире круг пользователей природного газа, тем проще будет покрыть инвестиционные расходы и продолжать удерживать цену на газ на выгодном для потребителя уровне”, — сказал Ноот и добавил, что, помимо прочего, соединение создаст реальную возможность подключить к газовой сети регионы Палдиски и Кейла.

Наземная часть трубопровода Balticconnector, строящаяся под руководством EG Ehitus, дочернего предприятия Eesti Gaas, пройдет через волости Кийли, Саку и Сауэ, город Кейла и волость Ляэне-Харью. Ее протяженность составит 55 километров. Трубопровод будут собирать из фрагментов 12-метровой длины, каждый из которых весит от 1,8 до 2,6 тонны. Для их соединения придется выполнить около 6000 сварных швов. Наземная часть трубопровода будет готова к концу октября 2019 года.

”Данный проект — крупнейшее строительство трубопровода в истории восстановившей независимость Эстонии. Работа очень требовательна с инженерно-технической точки зрения, но будет выполнена в рекордно сжатые сроки — всего за один год, — прокомментировал Ахто Арувяли, руководитель EG Ehitus, ведущего партнера строительного консорциума. — Для выполнения работ мы собрали мотивированную и профессиональную международную команду, в которой представлены три предприятия из двух стран — Ehitus и Scanweld из Эстонии и Alvora из Литвы”.

Подготовительные и строительные работы начались на ряде отрезков трассы с сентября, а с начала ноября прокладка трубопровода будет вестись на всем протяжении трассы. Трасса будет пересекать шоссе, железные дороги и реки примерно в 45 местах. ”Одним из наиболее сложных и ответственных отрезков является место пересечения газовой трассы с рекой Кейла в волости Ляэне-Харью. Ширина реки здесь составляет примерно 15 метров, а глубина — 4 метра. Работы здесь будут выполнены по методу закрытого бурения”, — отметил Ахто Арувяли.

В апреле этого года компания Elering заключила договор на строительство наземной части Balticconnector с консорциумом, включающим AS EG Ehitus, AS Scanweld и UAB Alvora. Balticconnector позволит объединить газовые рынки стран Балтии и Финляндии, и повысить надежность газоснабжения.

Стоимость строительства пролегающей по суше части Balticconnector составляет 43,4 миллиона евро. Общая стоимость проекта — 300 миллионов евро, 206 миллионов из которых финансирует Европейский союз.

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