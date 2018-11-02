ФОТО: В Палдиски началось строительство газопровода Balticconnector стоимостью более 43 млн евро

На символической церемонии первого сварного шва присутствовали министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, председатель правления Elering Таави Вескимяги, председатель правления Eesti Gaas Антс Ноот и Роланд Вайкмяэ, директор по проекту строительного консорциума, состоящего из EG Ehitus, Scanweld и Alvora. Начало строительства наземной части отметили в месте соединения наземной и морской части трубопровода и расположения компрессорной станции на полуострове Пакри.

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, Balticconnector объединит рынки газа Эстонии и Финляндии: ”Говорят, что газ — это мост к топливу будущего. Несомненно, наряду с экономическим эффектом, Balticconnector обладает и эффектом экологическим, поскольку в будущем по трубопроводу начнет перемещаться и произведенный в обеих странах биометан. Хорошие соединения и местные производственные мощности обеспечили Эстонии статус одной из наиболее независимых в энергетическом плане стран Европы. Мы и впредь будем работать во имя достижения энергетической безопасности”.

Председатель правления Eesti Gaas Антс Ноот выразил надежду, что Balticconnector поспособствует развитию эстонского газового рынка и создаст предпосылки для более широкого использования чистой энергии. ”Природный газ — это один из наименее загрязняющих окружающую среду видов топлива. Инвестиции в энергетическую безопасность велики, и чем шире круг пользователей природного газа, тем проще будет покрыть инвестиционные расходы и продолжать удерживать цену на газ на выгодном для потребителя уровне”, — сказал Ноот и добавил, что, помимо прочего, соединение создаст реальную возможность подключить к газовой сети регионы Палдиски и Кейла.