ФОТО: В Палдиски началось строительство газопровода Balticconnector стоимостью более 43 млн евро

Наземная часть трубопровода Balticconnector, строящаяся под руководством EG Ehitus, дочернего предприятия Eesti Gaas, пройдет через волости Кийли, Саку и Сауэ, город Кейла и волость Ляэне-Харью. Ее протяженность составит 55 километров. Трубопровод будут собирать из фрагментов 12-метровой длины, каждый из которых весит от 1,8 до 2,6 тонны. Для их соединения придется выполнить около 6000 сварных швов. Наземная часть трубопровода будет готова к концу октября 2019 года.
”Данный проект — крупнейшее строительство трубопровода в истории восстановившей независимость Эстонии. Работа очень требовательна с инженерно-технической точки зрения, но будет выполнена в рекордно сжатые сроки — всего за один год, — прокомментировал Ахто Арувяли, руководитель EG Ehitus, ведущего партнера строительного консорциума. — Для выполнения работ мы собрали мотивированную и профессиональную международную команду, в которой представлены три предприятия из двух стран — Ehitus и Scanweld из Эстонии и Alvora из Литвы”.
Подготовительные и строительные работы начались на ряде отрезков трассы с сентября, а с начала ноября прокладка трубопровода будет вестись на всем протяжении трассы. Трасса будет пересекать шоссе, железные дороги и реки примерно в 45 местах. ”Одним из наиболее сложных и ответственных отрезков является место пересечения газовой трассы с рекой Кейла в волости Ляэне-Харью. Ширина реки здесь составляет примерно 15 метров, а глубина — 4 метра. Работы здесь будут выполнены по методу закрытого бурения”, — отметил Ахто Арувяли.
В апреле этого года компания Elering заключила договор на строительство наземной части Balticconnector с консорциумом, включающим AS EG Ehitus, AS Scanweld и UAB Alvora. Balticconnector позволит объединить газовые рынки стран Балтии и Финляндии, и повысить надежность газоснабжения.
Стоимость строительства пролегающей по суше части Balticconnector составляет 43,4 миллиона евро. Общая стоимость проекта — 300 миллионов евро, 206 миллионов из которых финансирует Европейский союз.