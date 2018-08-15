15.08.2018, 17:04

ФОТО: В общественном транспорте Таллинна можно будет совершать бесконтактные платежи

 (13)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 21 pilti
Viipemakse ühistranspordis Foto: Priit Simson

Сегодня в трамвайном депо на Пярнуском шоссе в Таллинне состоялась презентация, на которой Ridango AS представила новую систему оплаты проезда в общественном транспорте.

Таллинн является одним из первых городов в Европе, в котором появится возможность оплачивать проезд при помощи бесконтактного платежа банковской картой, сообщает Раэпресс. Мэр Таллинна Таави Аас подчеркнул, что важен каждый шаг, делающий общественный транспорт более удобным и современным, а также способствующий популярности общественного транспорта среди горожан. Мэр также отметил, что это важный этап на пути к мобильным платежам в транспорте — новой тенденции в мире.

Руководитель Ridango Эрки Липре рассказал, что развитие и укрепление этой системы потребовало времени, но было очень интересным и поучительным процессом, который начался еще в 2014 году. Ridango выражает благодарность за сотрудничество Mastercard, LHV, Nets Estonia, Министерству экономики и коммуникации, Таллиннскому департаменту транспорта и городу Таллинну за его стремление к применению новшеств.

Благодаря сотрудничеству Таллиннского департамента транспорта, Nets Estonia, LHV и Mastercard, Ridango AS установит системы бесконтактной оплаты проезда во всех трамваях, автобусах и троллейбусах города уже к ноябрю. Стоимость проезда при оплате карточкой составит 1.10 евро, расплатиться при помощи новой системы можно будет у считывающего устройства рядом с первой дверью.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Нарвские центристы решили не подчиняться центральному руководству партии

15.08.2018
Нарвские центристы на своем собрании решили не выполнять решение центрального руководства партии — подозреваемые в коррупционных преступлениях не покинут места в горсобрании и руководстве муниципальных предприятий.
Подробнее

ГАЛЕРЕЯ: Болельщики "Реала" и "Атлетико" заполонили центр города!

15.08.2018
Вслед за футболистами приехали и болельщики испанских команд. Большинство из них отправилось в Старый город, откуда они пойдут одной колонной на стадион "Лиллекюла". Хоть команды и враждуют между собой, фанаты сохраняют спокойствие и ведут себя очень любезно. Смотрите галерею!
Подробнее



Мистерия жестокого двойного убийства в ночном клубе Poseidon продолжается: два трупа, три версии, четверо подсудимых

15.08.2018
Хозяин ночного клуба Poseidon Эрик Круузимяги наконец представил в суде свою версию событий, которые закончились тем, что зарезали двоих мужчин, пишет Eesti Ekspress
Подробнее

8 разгневанных "коррупционеров" и Яна Тоом: срочное заседание нарвской ячейки центристов закончилось. Решили не подчиняться правлению партии

15.08.2018
В пустующем кабинете председателя нарвского городского собрания в эти минуты завершилось экстренное заседание местной региональной ячейки Центристской партии. Как стало известно Delfi, 8 подозреваемых в нарушении антикоррупционного законодательства депутатов решили не подчиняться решению правления партии. Они не собираются добровольно покидать свои места.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
Käekell LACO Atlanta 861919
290,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106992002
117,90 €
70,74 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
177,65 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €

Проживающий недалеко от Генуи эстонец: ужасная трагедия! Этот мост всегда казался мне небезопасным

15.08.2018
Вчера в Генуе обрушился автомобильный мост, в результате чего погибло как минимум 38 человек. По словам проживающего неподалеку эстонца Алекса Куусе, этот мост ему казался опасным уже давно.
Подробнее

Лечащий врач: у Сависаара серьезные проблемы с памятью, послушайте специалистов

15.08.2018
Таллиннский окружной суд вчера постановил, что прекращение судебного дела Эдгара Сависаара из-за состояния его здоровья было преждевременным. Лечащий врач Эдгара Сависаара Пеэп Пыддер считает, что состояние здоровья мужчины на протяжении судебного процесса только ухудшалось.
Подробнее

"Обслуживание лучше, чем в Эстонии". Россияне делают бизнес на санкционной продукции из Финляндии

15.08.2018
Экономические санкции, действующие между Финляндией и Россией, влияют на доступность финских товаров в Санкт-Петербурге. На практике, введенные Россией контрсанкции, ограничивающие ввоз финской продукции, привели к исчезновению финского экспорта.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ | Фанаты начинают путь к стадиону, драк не наблюдается

15.08.2018
В среду, 15 августа, на таллиннском стадионе "Лиллекюла" состоится матч за Суперкубок УЕФА. В столицу Эстонии приехали тысячи болельщиков, перед экранами в 22:00 и вовсе усядутся десятки миллионов зрителей. А все это ради битвы лучших европейских команд - "Реала" и "Атлетико". О том, чем живет Таллинн в этот день и самые интересные новости футбола вы сможете узнать в нашем онлайн-блоге!
Подробнее