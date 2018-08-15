ФОТО: В общественном транспорте Таллинна можно будет совершать бесконтактные платежи

Таллинн является одним из первых городов в Европе, в котором появится возможность оплачивать проезд при помощи бесконтактного платежа банковской картой, сообщает Раэпресс. Мэр Таллинна Таави Аас подчеркнул, что важен каждый шаг, делающий общественный транспорт более удобным и современным, а также способствующий популярности общественного транспорта среди горожан. Мэр также отметил, что это важный этап на пути к мобильным платежам в транспорте — новой тенденции в мире.

Руководитель Ridango Эрки Липре рассказал, что развитие и укрепление этой системы потребовало времени, но было очень интересным и поучительным процессом, который начался еще в 2014 году. Ridango выражает благодарность за сотрудничество Mastercard, LHV, Nets Estonia, Министерству экономики и коммуникации, Таллиннскому департаменту транспорта и городу Таллинну за его стремление к применению новшеств.

Благодаря сотрудничеству Таллиннского департамента транспорта, Nets Estonia, LHV и Mastercard, Ridango AS установит системы бесконтактной оплаты проезда во всех трамваях, автобусах и троллейбусах города уже к ноябрю. Стоимость проезда при оплате карточкой составит 1.10 евро, расплатиться при помощи новой системы можно будет у считывающего устройства рядом с первой дверью.