ФОТО: В Мустамяэ открылся самый большой в Эстонии центр спа и саун, а также целый ряд спортивных клубов

Каяр Круус, член правления Astlanda Arendus, сказал, что мустамяэский Elamuste Keskus общей площадью около 13 000 квадратных метров, развитием которого занималась Astlanda, является самым большим основанным на частном капитале современным центром спорта и досуга. Сегодня состоялось торжественное открытие этого центра, объединившего под своей крышей много различных возможностей для занятий спортом — центр спа и саун со спортивным и детским бассейнами, зал для боулинга с 16 дорожками, батутный центр с залом для занятий акробатикой, а также спортивный клуб с тренажерным залом и залом для групповых тренировок. ”Мы имеем дело с важным для Таллинна и всего Харьюского уезда центром спорта и досуга. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы жители Мустамяэ и других районов нашли к нам дорогу и получали настоящее удовольствие, проводя здесь свое время”, — сказал Круус.

Для создания центра между Astlanda Arendus и городом Таллинн был заключен договор о праве застройки со сроком действия 50 лет, по истечении которых центр, построенный на основе инвестиции частного капитала, перейдет в собственность города. На соседнем с мустамяэским Elamuste Keskus земельном участке город Таллинн строит большую дополнительную парковку, рассчитанную на 202 автомобиля. Работы стоимостью 1,1 миллиона евро планируется провести в два этапа, первый из них — парковка на 108 парковочных мест — по плану будет завершён уже в ноябре.